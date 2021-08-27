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澎湖防疫有成 農糧署送花向醫護人員致敬

中央社 / 澎湖縣27日電

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，第一線醫護人員最辛勞，農委會農糧署聯合台灣花店協會今天致贈360束國產鮮花給三總澎湖分院，感謝第一線醫護人員為健康把關。

農糧署副署長姚志旺、作物組長陳立儀、南區分署長羅正宗及台灣花店協會理事長楊添得今天來到澎湖。姚志旺說，澎湖地區的防疫成果有目共賭，這份得來不易的成績，倚靠由醫護人員建立的防疫戰線，醫護人員日夜辛勞，值得每位國人給予最崇高的敬意。

三總澎湖分院副院長黃敍愷代表接受360束玫瑰花並以感謝狀來回贈。黃敍愷表示，三總澎湖分院擔任地區防疫守護者，堅守防疫戰線，為澎湖鄉親守護健康與生命安全。

疫情影響下，國產花卉滯銷，花農難以維持生計，農糧署結合台灣花卉採購超過1150束國產鮮花，從三總澎湖分院開始捐贈，未來一週內將分送至部立澎湖醫院、衛生所、接種站等單位，感謝在防疫崗位的醫護人員，同時鼓勵國人照顧花農，多多採購國產鮮花來美化居家環境。

澎湖 醫護人員 農糧署

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