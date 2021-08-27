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金門海洋藝術季10月登場 地景裝置體驗視覺饗宴

中央社 / 金門縣27日電

金門縣政府今天宣布，2021金色寧境海洋藝術季於10月在金寧鄉登場，邀請民眾遊客以電瓶車、中巴或自行車，走訪海內外藝術家和本地民眾創作的地景裝置，體驗不同的視覺饗宴。

金門是目前台灣地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情零確診縣市，更是民眾安心旅遊的首選；縣府表示，迎接後疫情旅遊，縣府預計10月1日至31日在金寧鄉湖下營區、南山林道、北山海堤、北山播音牆、雙鯉濕地、古寧頭戰史館和和平紀念園區等處，辦理「金色寧境海洋藝術季」。

觀光處指出，今年海洋藝術季關鍵字是「寧」，透過藝術設置，結合在地社區、地景與自然景觀，創造帶給觀者感動的藝術節。縣府邀台灣、日本、墨西哥及金門藝術家參與，創作10座地景藝術裝置，並徵選在地鄉親一同參與共創5座微型設計作品，請大家拭目以待。

這項活動由金門縣政府、縣議會、金寧鄉公所、鄉民代表會等單位共同策劃。縣府觀光處最近在古寧村召開籌備會議，邀集旅服、導遊等相關單位代表討論，會後並搭乘電瓶車勘查場地，就地景藝術事宜交換意見。

金寧鄉長楊忠俊在會中表示，古寧頭是金門近代歷史的縮影，舉凡戰役、史蹟、文化等都具代表性，今年選在金寧鄉古寧頭辦理海洋藝術季活動，可在現有旅遊景點上設置地景藝術創作，讓鄉內的旅遊景點更加受到歡迎，期待透過這次機會在金寧鄉創造更多旅遊商機，讓金寧鄉可以發展最具特色的旅遊經濟。

依照規劃，10月1日至31日一個月期間，10個地景藝術作品和5個微型設計，加上燈會移展作品，將位於前述區域內，民眾可選擇不同路線走訪。縣府盼帶給觀者不同感動。更多活動訊息可到臉書金色寧境粉專查詢。

金門 疫情 藝術家

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