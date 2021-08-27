高市今公布校園防疫指引 開學第一堂課要求全員衛教

9月1日即將開學，高雄市政府今午公布各項校園防疫指引，也強調會加速提高教師疫苗覆蓋率，屆時教師仍未接種，會先行公費快篩，務必確保校園防疫安全。

高雄市長陳其邁今午主持校園防疫記者會表示，今天全國再度0本土案例，但據觀察，至少14天連續歸零才能確保無隱形傳播鍊，可終結社區傳播。過程中要讓社會經濟及文化、產業恢復，關鍵還是在疫苗覆蓋率，高雄市至今天為此疫苗覆蓋已達43.82。

9月起有多款疫苗可施打，凡7月19日前選擇AZ或未打過第一劑的民眾，都列為第7期施打對象，8月30日上午10點起開放預約，預計9月3 日至9月10日施打，新增BNT疫苗目8月28日下午2點重新開放登記，一部分留給12至18歲學生打。

陳其邁提醒，學生在校上課時間長，兩件事很重要，除用餐要使用隔板外，一要全程戴口罩，先前串門子餐廳群聚事件就因通風不好引發群聚，通風差，細小飛沬對在密閉空間的暴露者來說病毒量很高，因此不是戴口罩就沒事。

會中安排大同醫院院長洪仁宇說明校園防疫準則，包括教室內對角要各開一扇窗，且至少打開15公分保持空氣流通。用餐時所有窗戶打開後，仍可開電扇及冷氣，維持完全的空氣流通；且使用個人套餐，加上隔板並保持社交距離。

電腦等特殊教室要打開門，禁飲食飲水，全程戴口罩，班級交替時含鍵盤等設施，都要清消。體育類課程若肢體碰撞、接觸頻率高的項目，宜調整課程目標及評量方式，體適能則分流、分時段進行。

教育局長謝文斌表示，高市教職員約9成完成接種，剩餘人員如施打疫苗未滿14天或尚未施打者 ，將依教育部規定執行公費快篩，另9月1日開學第一堂課要做衛教宣導，並由督學依檢核表加強督導。學生到校要量體溫，教師並主動詢問健康情形，並要求學生落實手部衛生，身體不適就接回就醫。如廁後一定用肥皂濕洗手，也提醒孩子勿用雙手碰觸眼口鼻，低年紀幼兒不宜把玩具放入口中。