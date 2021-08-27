高雄推動漁電共生 設定210MW目標

為推動漁電共生，高雄市政府年初成立專案辦公室。海洋局今天表示，目前受理漁電申請案件28件，預估設置容量約53MW，全力朝明年底達到210MW設置目標努力。

由高雄市副市長林欽榮召集的「高雄市漁電共生專案辦公室」，今年2月成立以來，位於永安區的永晟綠能漁電共生案場，為核准首件屋頂型漁電共生申請案，基地面積約4萬9000平方公尺，預計發電量約6500kW，投資金額新台幣3億5000萬元。

林欽榮今天在海洋局長張漢雄、台鹽實業董事長吳容輝，以及永晟綠能總經理洪啟晟陪同前往訪視工程進度。林欽榮說，市府全力支持中央漁電共生推動政策，成立專案辦公室以來陸續辦理3場次說明會，媒合銀行團協助並提供養殖戶、地主及系統廠商諮詢服務。

林欽榮說，市府對永晟綠能漁電共生案場有高度期待，期盼順利完工後帶動周邊漁民一同響應，讓市府、業者及漁民朋友攜手合作，共創漁電共生政策多贏。

海洋局表示，這件申請案會同水利、環保、地政、工務、經發等單位協助審查，已核准農業設施(室內養殖場)容許使用並已取得建照。待完工後市府將查核審認確有養殖事實及符合相關規定，業者才得以申請附屬綠能、併網發電，落實漁電共生政策「養殖為主，綠能加值」核心精神。

目前高市府受理漁電申請案件28件，預估設置容量約53MW，全力朝民國111年底達到210MW設置目標努力。期盼漁電共生為養殖產業導入新契機，藉由綠能加值，帶動傳統漁業成功轉型，同時提升土地利用價值，增加漁民及地主收入。