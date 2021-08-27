金門推觀光 10月辦金色寧境海洋藝術季攬客

金門觀光處繼去年的「白色秘境單車海洋藝術季」，10月在金寧鄉舉辦「2021金色寧境海洋藝術季」，邀請來自台灣、日本、墨西哥及金門籍優秀藝術家參與，創作10座地景藝術裝置，並徵選在地鄉親一同參與共創的5座微型設計作品，目前都已受理，未來的成果，保證讓大家耳目一新。

金門縣是目前國內新冠肺炎疫情零確診縣市，10月於金寧鄉舉辦金色寧境海洋藝術季，日前在古寧頭村召開籌備會議，由金門縣政府、金寧鄉公所、金門國家公園管理處、金門縣導遊服務人員職業工會、領團解說員職業工會等，以及縣轄各級單位共同策劃，會後並實地搭乘電瓶車勘查場地，就地景藝術的預定設置地點交換意見。

金寧鄉長楊忠俊表示，古寧頭是金門近代歷史的縮影，舉凡戰役、史蹟、文化等都具代表性，今年選在金寧鄉古寧頭辦理海洋藝術季活動，可在現有旅遊景點上設置地景藝術創作，讓鄉內的旅遊景點更加受到歡迎，期待透過這次機會在金寧鄉創造更多旅遊商機，讓金寧鄉可以發展最具特色的旅遊經濟。