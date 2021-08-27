金門村史獲台灣文獻館優等獎 出版成果耀眼

金門縣文化局今天表示，「金門村史」今年再次獲得國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊地方志書優等獎，這是村史連續5年獲獎，代表「金門村史」已成「金字招牌」。

110年度國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊得獎名單公布，金門縣文化局表示，金門有15本出版書籍分獲優等獎、佳作獎，得獎數高居全國各縣市第一名，尤其是6冊「金門村史」獲得地方志書優等獎，顯然在村史出版上金門領先全國其他縣市。

文化局指出，「金門村史」套書第一套，5年前榮獲文化部政府出版品金鼎獎後，連續參加國史館台灣文獻館「年度獎勵出版文獻書刊」，106、107、108年都榮獲政府推廣性書刊或地方志書的佳作獎，109、110年更獲優等獎。

總計金門縣文化局5年出版33冊金門村史，有27本獲獎，文化局長許正芳表示，「金門村史」這套書出版成果豐碩、迭創佳績，已是出版界得獎的常勝軍。

今年度獲得優等獎6冊的金門村史是：呂金誠「蓮庵村五呂之鄉」、黃奕炳「汶浦風華：地靈人傑後浦頭」、吳建意「福山陵水寶庫象上庫」、陳成基「風車今昔．上斈流風─埔後村史」、洪春棋「黃厝村史：貓公石的故鄉」和洪采妮／洪德舜「後豐港村史-傳承」。

除了「金門村史」共6冊獲得地方志書優等獎外，文化局表示，「看見烏坵燈塔」、「認識金門小百科5—武績人物篇」也獲優等獎。

另外，「金門宗祠楹聯採擷錄」、「南宋外戚楊氏繫年：楊姓先世輯證」、「王盛傳與他的弟兄們：烏坵．南海部隊」、「鳳英嫂」、「我們從遠方來」、「東碇鐵漢1986-駐島紀實」、「金門砲戰M36戰車、M55-8吋砲、M1-240砲、M2-155加農砲圖錄集」，共7本書都獲得佳作獎。

文化局表示，分析得獎原因都和文獻收集有關，歷史文獻收集不易，有的要用田野調查，費時費力，都是紮實的基礎，評審因此給予高度肯定。

許正芳指出，金門縣文化局過去連續4年獲獎比例都高居全國之冠，今年15本書獲獎，無論獲獎本數及品質，也高居全國縣市文化局之首，代表金門縣文化局在出版這一塊，已是品質保證。

台灣文獻館定9月30日舉行頒獎典禮，公開表揚獲獎出版單位。