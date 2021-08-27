行過六堆300年 客庄人文影像展登場

六堆300年，客委會客發中心今天起在六堆文化園區推出「行過-六堆客庄人文影像特展」，用不同世代攝影家及外國人視角，以老照片、手稿文獻及老相機展品，引領民眾時光之旅。

今天的開展儀式特別設計讓與會者化身攝影家，鼓勵大家一起持續用心記錄六堆客庄的歷史文化，客發中心表示，特展以「行過」為主軸，運用珍貴的影像紀錄，突顯六堆的常民生活。

特展規劃了「從空中看六堆」、「六堆客庄正月至十二月歲時民俗」、「從搖籃到搖籃」、「若姐仔蓋靚」、「庄頭庄尾」、「田頭地尾」及「外國人眼中的六堆」等7大主題。

客委會副主委鍾孔炤表示，這次展示期望透過攝影家忠實的鏡頭紀錄，喚起大家的記憶，帶更多人認識六堆客庄的特色，凝聚在地文化認同。

展覽中集結了李秀雲、劉安明、邱才彥、曾先郎、彭啟原、齊柏林、劉森松、溫興春、游永福、黃山高、張二文、月光山雜誌社與美濃愛鄉協進會等影像紀錄，以及在地文史工作者與社團所拍攝的老照片，還有外國學者孔邁隆、渡邊欣雄、巴博德在六堆客庄的田野調查影像與紀錄。

鍾孔炤表示，這次展示現場也展出了剛辭世的「台灣電影教父」李行導演1980年所拍攝、改編客籍作家鍾理和「原鄉人」的電影劇照與劇本，感謝李行讓大家有機會一睹如此珍貴的手稿與六堆客庄特色。

另外，還有2009年客委會委託導演齊柏林拍攝的從空中看六堆，以最快而強烈印象展現六堆聚落、地理、風土之美。

客發中心主任何金樑說，1960年代到高雄美濃客庄做田野調查的美國人類學者孔邁隆，越洋再提供當時在美濃龍肚所拍攝的扶鸞儀式及建造爐灶的老照片，同時高雄市龍肚國小校長張二文更提供他兒時由孔邁隆教授所拍攝的滿月照片等。

客發中心表示，除了「六堆客庄人文影像特展」外，9月17日在六堆各鄉鎮也將推出「人在六堆」戶外藝術創作展，由陳昌仁以當代藝術策展手法結合在地文化地景、老照片與裝置藝術的方式，讓更多人認識六堆。

另外，「六堆客庄老照片徵集」活動已經開始，客發中心歡迎民眾踴躍提供老照片，相關資訊可至六堆客家文化園區粉絲團查詢。