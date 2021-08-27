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疫情影響 金湖花蛤季與中秋博狀元餅活動確定停辦

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖鎮公所今天表示，今年的「中秋博狀元餅」活動，決定停止舉辦。圖／金湖鎮公所提供
金湖鎮公所今天表示，今年的「中秋博狀元餅」活動，決定停止舉辦。圖／金湖鎮公所提供

新冠肺炎疫情嚴峻，金湖鎮公所今天表示，經過審慎估後，考量防疫需求，為了保障鄉親的健康安全，今年的「2021金湖海灘花蛤季」與「中秋博狀元餅」活動，決定停止舉辦，另外，「金湖盃暨2021老馬盃籃球邀請賽」也將延期至明年辦理。

金湖花蛤季是金門一鄉一特色重點活動，每年暑假期間登場，今年因受疫情遲遲未能完全緩解，主辦單位金湖鎮公所經過整體評估「2021金湖海灘花蛤季」原訂7月份舉辦，因受新冠肺炎疫情影響，禁止群聚，該所調整舉辦模式，先前將包括high一夏演唱會、花蛤小天使、歌唱比賽及海灘遊憩等活動停止舉辦，今日則正式確定將停辦。

金湖鎮長陳文顧表示，為全力配合疾病管制署避免大型集會活動的防疫決策，公所原訂於7月9日至7月11日將舉辦「2021金湖海灘花蛤季」、「中秋博狀元餅」活動決定停止舉辦。

原訂於7月16日至7月25日舉辦「第46屆金湖盃暨2021老馬盃籃球邀請賽」將延期至明年辦理。

陳文顧說，新型冠狀病毒疫情是當前最為峻的考驗，挑戰著全球，身在金門的我們，何其幸運，上下結一心面臨這個充滿未知數的變化 ，因此在考量所有參加者及鄉親的健康安全，配合政府防疫措施，經審慎評估後，決定停止舉辦海灘花蛤季與中秋博狀元餅活動，感謝鄉親的體諒與理解。

「第46屆金湖盃暨2021老馬盃籃球邀請賽」將延期至明年辦理。圖／金湖鎮公所提供
「第46屆金湖盃暨2021老馬盃籃球邀請賽」將延期至明年辦理。圖／金湖鎮公所提供
新冠肺炎疫情未歇，金湖鎮公所今天宣布，重頭戲「2021金湖海灘花蛤季」活動，確定停辦。圖／金湖鎮公所提供
新冠肺炎疫情未歇，金湖鎮公所今天宣布，重頭戲「2021金湖海灘花蛤季」活動，確定停辦。圖／金湖鎮公所提供

疫情 新冠肺炎 中秋

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