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鄒佳哲彩繪何厝故事牆 金門六星級打卡點誕生

中央社 / 金門縣27日電

金門首屆駐縣藝術家鄒佳哲重返舊地，為何厝社區打造「番薯故事館」壁畫，生態池、歌仔戲班、地瓜酒和甘藷石輪等何厝特色盡收眼底，鄒佳哲期許壁畫能成為金門六星級打卡新點。

2016年擔任金門駐縣藝術家的鄒佳哲表示，難忘在地濃濃人情味，一直以駐縣藝術家為榮，金門等於是他的第二個故鄉；得知何厝需要彩繪壁畫，立刻飛來。

月中抵達金門後，鄒佳哲從勘景到場景人物設定，逐一考查，最後將太武山連水尾宮接七星生態池、歌仔戲班、何厝老街和地瓜酒、風獅爺、甘藷石輪、加落（轆轤）等何厝聚落的文化元素，一鼓作氣，全部串接在一起，栩栩如生。

尤其他以何厝20號縣定古蹟古厝為本，在原本光禿禿水泥牆面上彩繪出古老地瓜酒缸和歐亞水獺、戴勝等動物，熱鬧繽紛，讓整條老街在陽光下訴說著舊日的美好。

「番薯故事館」壁畫今天揭幕，金沙鎮長吳有家、鎮民代表馬自壯和村民共同見證。大家對鄒佳哲以一幅壁畫就串聯整個何厝的古往今來，嘖嘖稱奇。

前金門縣文化局長呂坤和也出席揭幕式。鄒佳哲說，沒有呂坤和，他就沒有機會到金門體驗快樂的生活，進而愛上金門。呂坤和則是笑說，以鄒佳哲當今的身價，這麼大的壁畫，鄒佳哲完全是服務性質。

鄒佳哲說，接下這個壁畫案，從來就沒把它當是「工作」，全是出於愛金門的心。2個星期以來，從白天畫到黑夜、再從黑夜畫到白天，雖然頂著攝氏36度高溫下做畫，也不以為苦。

尤其看到番薯館從無到有，從頹廢到復興，村民從陌生到熱情，一間故事館的落成，也見證了一段何厝番薯情。鄒佳哲說，在何厝度過了51歲生日，10幾、20年之後，必定是個美好的回憶。

在壁畫對面社區發展協會辦公室牆上，鄒佳哲繪製文字版何厝導覽圖。他說，以後遊客來到何厝，參考文字和壁畫就可以暢遊何厝，更有情感與溫度。

鄒佳哲希望地民眾和遊客從畫中認識何厝文化，也期許壁畫能成為金門六星級打卡景點，為何厝注入活力。

身為金門第一屆駐縣藝術家，鄒佳哲在金門半年期間，踩著單車全島走透透，捕捉無數美麗容顏，期間還遇上重創金門的颱風莫蘭蒂，讓他記憶深刻。2017年他曾重返金門，為蔡厝古道旅遊資訊站繪製8幅壁畫。

金門 壁畫 藝術家

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