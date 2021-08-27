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跨越軌道的阻礙 高雄岡山站建天橋有望趕上捷運通車
高雄市岡山火車站東側近幾年人口逐漸密集，但因火車站只有西側單一進出口，令居民往返非常不便，立委邱志偉爭取岡山站天橋工程，目前興建經費已核定，預計明年底發包施工、2023年底完工，有望在2024年捷運岡山站通車時一併啟用。
邱志偉表示，岡山火車站東側的碧紅、後紅、竹圍、程香里等，是人口稠密的住宅區，但因車站只有單一進出口，東側居民須穿越鐵道往返，居民原提出設立後站訴求，經台鐵多年評估確定不可行，最終以天橋工程折衷，經邱志偉爭取確定台鐵在鐵道東側有土地可使用，興建天橋經費共1.8億元。
邱志偉說，興建天橋工程也順利加掛於捷運岡山路竹延伸線第2A階段計畫中，捷運岡山站預計2024年中通車，天橋工程設計及施工需26個月，今年3月間行政院核定經費後，他就立即要求台鐵與高雄捷運局先成立「岡山站天橋工程推動小組」做好工程分工，並不定期辦理會勘確認工程進度。
高雄捷運局表示，目前天橋正在進行設計階段，針對天橋跨越岡山站位置、落墩地點也都還在設計規畫中，預計今年底將能提出基本設計供交通部審議，審議通過後將展開細部設計、用地取得等作業，預計明年底發包施工，工期約1年，2023年底完工，可以趕上2024年中的岡山捷運站通車時程。
捷運局表示，天橋將規畫無障礙設計，讓民眾可以快速往返捷運站、公車站、火車站及東側出口，並預計在岡山車站月台也增設進出口，搭乘火車及公共運輸會非常便利。
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