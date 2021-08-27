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商辦建築標竿 高捷首宗聯開案正式簽約

中央社 / 高雄27日電

高捷首宗土地聯合開發案「橘線O4站土地開發案」，上午由高市府與得標麗寶集團旗下名軒開發簽約，將興建新創交流中心及商辦大樓。市長陳其邁盼全案可扮演前金地區再發展引擎。

簽約儀式上午在福容大飯店舉行，陳其邁率領副市長林欽榮、捷運局長吳義隆等人出席，麗寶集團則由總裁吳寶田、名軒開發董事長吳泓瑩及總經理吳勝利等集團主管出席。雙方分別由陳其邁、吳泓瑩代表簽約。

陳其邁說，結合捷運場站開發是符合TOD都市發展趨勢的政策工具，兼顧市府財政收益、地方發展需求、不動產市場供給，及適度發揮地方建設的公益性，期許全案扮演前金區地方再發展的引擎，也是後疫情時代下高雄商辦建築的標竿。

吳寶田則表示，麗寶集團看見大高雄地區城市再造強大能量，除了福容大飯店高雄店外，未來還有新的商務飯店及產後護理之家等項目。希望達成社區共生，城市記憶、永續發展、創新交流，創造在地就業機會。

近年來名軒開發佈局開發軌道經濟，對高雄地區捷運路網逐步成形很有信心。高捷O4站土地開發案，土地面積3497平方公尺，全案總樓地板面積約1萬6155坪。將興建地上23層、地下4層樓的複合地標型商辦大樓。

空間規劃包括零售店舖、新創交流中心及A級商業辦公等空間，總投資金額約新台幣32.81億元，總銷金額預估可達61億元，市府依法將分配權益價值約27.88億元。

除了高雄捷運聯開案外，名軒開發也看好高雄地上權熱度及未來發展優勢，2019年也已標下高雄鳳山福誠段2725.92坪土地，陸續進行開發。

捷運局表示，捷運聯合開發是市府重要施政工作，捷運局持續盤點多處高捷路網沿線具開發潛力的聯開基地，將有系統的持續推案。目前岡山路竹延伸線RK1站聯開案已準備就緒，預計近期公告通出。

捷運 陳其邁 高捷

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