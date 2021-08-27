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推廣說母語新生活運動 馬祖辦理系列課程

中央社 / 連江縣27日電

讓說母語成為新生活運動，連江縣為推動馬祖話普及運用及文化認同，舉辦「馬祖話好好玩」系列課程，提供初學、基礎、進階等不同階段課程供民眾學習。

提倡說母語認同自己家鄉的文化，並傳承故鄉語言，連江縣政府文化處推廣馬祖本土語，規劃系列培訓課程，課程分為基礎學習及對話練習課程，以生活用語作為教材，並讓學員進行對話練習，希望想學習馬祖話的民眾，能夠從不同程度入門，開始接觸語言。

據文化部109年5月的研究調查發現，馬祖地區使用馬祖語約1萬3000人，但有超過6成的受訪者認為自己對母語不夠熟悉。連江縣政府希望透過不同階段課程供民眾學習，在學校、家庭及社會三方共同推動下，更有助於馬祖話的普及運用。

承辦單位綠萌創意表示，馬祖話好好玩「日常會話班」，28、29日上午10時在南竿馬祖圖書館登場，邀請教學專家劉碧雲，以日常生活會話、問候語，並因應時事分享COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關用語，透過常用單字及句子的練習，讓學習語言變得輕鬆又有趣，課程適合初學民眾。

綠萌創意表示，「對話練習班」將由在地教學達人劉羽茵，通過情境式對話練習，設計在公司上班、學校學習、商店購買東西以及家人團聚時可運用對話，讓學員在課後生活中實際練習，課程將在9月9日與10日晚間7時開課。

綠萌創意指出，因應不同母語程度者也開設進階班「種子講師培訓」，將在10月由多名馬祖語專家聯合授課，以馬祖語音韻及變調規則、俗諺運用到喜慶喝采詞等多元內容，並搭配課程分級授證。

連江縣政府文化處表示，歡迎地方達人、學校老師，及有興趣加入推廣教學且具馬祖語基本能力的民眾參與，期望透過種子講師的培訓，培養更多馬祖語推廣人才，也能為傳承母語並有助深化地區馬祖語使用。

馬祖 語言

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