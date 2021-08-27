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高雄捷運首宗聯開案與麗寶集團簽約 市府進帳27億

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄捷運橘線O4站的聯開案是高捷通車13年的第一次結合捷運場站共構開發的土地標的，位於中正路與自強路口。記者徐白櫻／攝影
高雄捷運橘線O4站的聯開案是高捷通車13年的第一次結合捷運場站共構開發的土地標的，位於中正路與自強路口。記者徐白櫻／攝影

高雄捷運通車13年，首宗結合捷運場站共構的聯合開發案今天在福容飯店簽約，高雄市府與麗寶集團攜手合作，捷運橘線O4年後將成為商辦市場A級辦公室及新創交流中心，總投資金額 32.81億元，預計114年完工啟用，高市府可分配27億元商辦資產。市長陳其邁說，感謝麗寶集團投資高雄，交通建設帶動城市發展的施政理念有好的開始。

比照台北、日本東京與香港等地捷運站開發模式，高雄市府推動捷運站TOD（大眾運輸導向型發展）計畫。市府捷運局指出，捷運橘線O4站是高雄市第一個依據「大眾捷運系統土地開發辦法」辦理的開發案，歷經二階段評選，麗寶集團旗下名軒開發公司獲選最優申請人。

高雄市長陳其邁與明軒開發公司董事長吳泓瑩簽訂土地開發合約，麗寶集團董事長吳寶田也有出席。明軒簡報指出，聯開案提供高雄市區欠缺的A級辦公產品，預計興建地下4層、地上23層建物，總樓板面積1萬6155坪、投資金額32.81億，預計114年完工啟用。

陳其邁表示，橘線O4站設定地上權案流標三次，未來捷運還要延伸至路竹、林園，輕軌建設也需要經費，有錢好辦事，沒錢寸步難行，高雄紅橘線通車多年卻連一個開發案都沒有，盼比照東京、香港、台北的聯開模式，增加市庫收入。

陳其邁說，感謝吳泓瑩讓利3％給高市府，高雄市區缺少A級商辦，投資高雄絕對是最有智慧的選擇；50歲以上的人都知道，前金、鹽埕原本是高雄的蛋黃區，盼藉由聯開案帶動舊城區發展。

「捷運延伸到哪，我們就跟到哪裡！」吳寶山說，今天簽約儀式是重要的里程碑，麗寶集團在高雄市共有六個工地，未來會跟著政府、市長腳步，看好高雄發展的強大能量。

今早高雄市長陳其邁（右）與明軒開發公司董事長吳泓瑩（左）簽訂土地開發合約。記者徐白櫻／攝影
今早高雄市長陳其邁（右）與明軒開發公司董事長吳泓瑩（左）簽訂土地開發合約。記者徐白櫻／攝影
高雄市府與麗寶集團攜手合作，高雄市大眾捷運系統橘線O4站土地開發簽約典禮。記者徐白櫻／攝影
高雄市府與麗寶集團攜手合作，高雄市大眾捷運系統橘線O4站土地開發簽約典禮。記者徐白櫻／攝影

捷運 高雄市 陳其邁

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