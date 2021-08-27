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勝利星村營造城市美學 公車亭變身菜櫥、老電視機

中央社 / 屏東縣27日電

屏東縣政府為營造城市美學，將屏東市公車候車亭融入不同風格的藝術元素，位在勝利星村創意生活園區的2座候車亭，用「菜櫥仔」及「老電視機」創意設計，融入眷村元素。

勝利星村創意生活園區吸引各地遊客慕名而來，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，假日人潮逐漸回溫，近來園區完成2座公車候車亭裝置藝術，懷舊又討喜的造型，讓過路人眼睛一亮。

文化處今天表示，這2座候車亭以台灣早期生活物件「菜櫥仔」、「老電視機」為發想，在不變動原有主結構前提下進行外觀包覆，將常民文化透過幽默童趣的風格呈現，並藉由視覺上的誇飾效果，復刻眷村生活記憶。

文化處表示，2座公車亭與勝利星村整體環境氛圍相呼應，為園區增添打卡拍照景點，縣府推動城市美學營造，近年陸續美化候車亭，從最南端的恆春墾丁景點以及屏東市學校、圖書館週邊等特定站點，以不同的藝術設計手法，將原本平凡無奇的公車亭變得創意有趣。

文化處指出，目前在屏東總圖的候車亭以「openbook」的意象，透過閱讀走讀屏東，恆春半島的公車亭以海洋貝殼造型呈現半島豐富的自然生態，一座座候車亭成為另一種街頭藝術，豐富城市的文化風景。

屏東縣政府 公車

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