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防非洲豬瘟 高市環保局要天天查准用廚餘的養豬場
高雄市政府為防堵非洲豬瘟可能傳播途徑，責令環保局25日起全面移除路旁擺設的廚餘桶，並加查察轄內5家核准再利用廚餘的養豬場，稽查結果今出爐，並未有違反廚餘高溫蒸煮的情形。
高雄市環保局表示，25、26兩天已移除52處86個路旁擺設廚餘桶，除杜絕防疫破口外，亦一併提升當地環境衛生。
另環保局也針對市內核准的5家廚餘養豬場進行查察，了解設備溫度是否維持90度以上，並蒸煮逾一時，同時也建立LINE群組，要求養豬場每天上傳廚餘蒸煮影片，提供監督，近期每天查核的結果均符合高溫蒸煮規定。
環保局並表示，禁止廚餘養豬後，近期請清運單位將廚餘都運至南區資源回收廠，進行脫水瀝乾處理。也提醒民眾，發現來源不明的肉品，未烹煮的生豬肉及其豬肉製品，不要丟到廚餘桶，避免造成防疫破口；發現路邊擺設廚餘桶及疑似違法使用廚餘的養豬場，可通報環保局（0800-066666）查處。
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