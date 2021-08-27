馬祖離島綜建規劃說明會落幕 居民熱議觀光交通

連江縣第六期離島綜合建設實施方案規劃計畫說明會落幕，著重地方永續、健康發展、交通建設、青壯世代銜接等議題，居民共同指認地方課題，觀光永續發展與地區交通成熱議焦點。

連江縣北竿鄉舉行最後一場第六期離島綜合建設實施方案規劃計畫說明會，地方官員與居民一同指認課題、盤點發展資源，討論未來4年對地方發展的願景，居民需求將作為地方發展方案，北竿居民踴躍發表想法。

在環境資源面，居民希望島嶼腹地小，可調查閒置空間並充分利用；島嶼樹木植被保護；依聚落特色恢復傳統樣貌，並在環境平衡中發展觀光。北竿鄉代林加友指出，北竿鄉因為沒有海巡駐地，地方漁業生態、海洋環境受中國船隻作業影響加劇，希望公權力加強關注。

針對產業與人才，因應馬祖青年人才留地迫切，希望政府推動青年創生產學中心，及創業發展輔導計畫，因應青年人口外流、跨島謀生問題擬方案，並結合地區海洋大學高校資源共創軟實力與青年互助支持系統，打造安居樂業環境。

交通建設上，針對鄉長陳如嵐指出地方爭取南北竿跨海大橋、北竿機場跑道改善等重大建設，地方居民希望推動島際交通改善時，也須留意腹地缺乏、觀光景點車流量多，地方車輛停放等問題。

北竿居民詹庭語發言表示，北竿鄉具有社會住宅、國民運動中心、觀光景點停車、旅遊動線規劃等需求，希望政府規劃符合居民在地生活需求，彌補現有不足，芹壁今年因颱風邊坡滑落而景觀受創，政府善加保護閩東聚落之外，也對未來周邊國中校舍遷校與交通等問題進行通盤規劃。

連江縣副縣長王忠銘表示，離島綜合建設對馬祖縣政資至關重要，縣政府地方經費自籌款約新台幣3億元，其他經費多來自中央，該計畫是連江縣重要經費來源，攸關馬祖未來4年財政經費，針對所聽取地方意見，將整合民意後向中央提案。