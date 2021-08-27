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金門金城路邊停車收費9/1上路 城幼周邊有免費接送時段
喊了許久的民生路停車格收費，在9月1日終於要正式上路，金門縣政府今天表示，為使民生路上的金城幼兒園幼兒方便家長接送，已於金城分局旁路外停車場靠幼兒園側門設置多個婦幼停車格，可滿足家長接送、至周邊機關洽公、購物等需求。
金門縣府觀光處表示，路邊停車收費管理服務將於9月1日開始正式開立繳費單據，此次收費管理共計設置75席車格，包含民生路22格、民生路54巷6格(台金事務所旁)、珠浦北路（中正國小大門旁）11格與北堤路36格。
為解決城幼接送家長反映民生路幼兒園家長接送區長期被違停車輛占用，經縣府評估後，於原民生路建置22格中，含家長接送車格計4席，以落實車格友善與便利，提供家長優質、無礙與安全的停車環境。
據了解，城幼家長只要持「婦幼停車證」，在接送免費停車時段07：30~09：00與15：30~18：00兩個時段接送幼童皆不計費。除上述兩時段其餘時段為開放一般小客車付費使用，收費方式採累計費率。
另外，縣府為兼顧縣民停車需求與使用權益，也同步於8月15日在民生路後方路外停車場再增設50席免費停車格並已完工，同時為保障婦幼族群安全與使用權益，使金城幼兒園幼兒方便家長接送，也已於金城分局旁路外停車場靠幼兒園側門設置婦幼停車格共計5格，可滿足家長接送、至周邊機關洽公、購物等需求，縣府也提醒民眾停車時依告示牌規定，請勿長期占用而影響其他使用者權益。
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