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高雄林園「孝道」引熱議 宮廟招認：為推廣孝道

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市林園區中芸路路面出現「孝」字，高市議員邱于軒充當偵探柯南，主動替網友解惑。圖／邱于軒提供
高雄市林園區中芸路路面出現「孝」字，高市議員邱于軒充當偵探柯南，主動替網友解惑。圖／邱于軒提供

高雄市林園區中芸路出現「孝」字，網友戲稱這條馬路是「孝道」。高市議員邱于軒今早替網友解惑，並找到寫字的地方宮廟。邱于軒緩頰說，去年9月慈玄宮辦法會時寫下這個字，盼推廣孝道，單純沒有惡意，看到引發外界重視，急忙清除字樣，若因此被裁罰會協助申訴。

林園一處馬路出現孝字，網友上傳照片後引發熱議，網友笑稱「孝子製造地」，並出現「孝道」說法。市府工務局得知消息前往協助移除，至於是否觸法，可能要會同環保局研究是否依「廢棄物清理法」裁處。

高市議員邱于軒說，今早聽聞消息，會同助理找到這處中芸路、中芸海堤路口的道路，路旁就是一間宮廟，廟方坦承去年法會時描下字樣。

慈玄宮人員說，去年9月辦法會，考量人心日下，希望孝道可以再被提起與重視，神明指示安置孝壇，盼年輕人多點孝道也是好事；當時使用水性油漆寫下孝字，沒想到一年沒被沖掉，這次連續多日大雨字還在，近日也想刷除，但因為已經引起外界注意，出發點單純，沒有其他用意。

邱于軒表示，起初以為網路流傳照片是合成圖，赴現場發現真的有這個字，寫字的出發點是基於善意，得知造成困擾也主動刷洗，不過誤觸法規是事實，若被裁罰會協助申訴。

高市議員邱于軒找到這條「孝道」，當時宮廟人員知道引起討論，想要清水洗去字樣。圖／邱于軒提供
高市議員邱于軒找到這條「孝道」，當時宮廟人員知道引起討論，想要清水洗去字樣。圖／邱于軒提供

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