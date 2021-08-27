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一卡通搶金門旅遊 年底前用LINE Pay Money享回饋

中央社 / 高雄27日電

為吸引旅客體驗金門風光，並感受行動支付便利，一卡通公司今天宣布，即日起至12月31日前，於金門指定店家使用LINEPay Money消費筆筆可享LINE POINTS 15%點數回饋。

一卡通公司表示，這項優惠每人回饋上限300點；若連結元大銀行帳戶並開啟自動儲值功能，加碼再享LINE Pay Money儲值金15%回饋（每人回饋上限200元），最高可享30%超值回饋。

為滿足各地用戶生活場景行動支付需求，LINE Pay與一卡通公司持續佈建使用場域，繼澎湖花火節後，再與金門縣府共同推動「110年度行動支付多元應用加值服務計畫」，拓展離島多元支付的使用場域及應用，於縣內交通及商家全面導入LINE Pay行動支付服務，提供商圈優惠活絡離島經濟，並吸引更多輕旅行旅客到金門觀光旅遊。

一卡通表示，LINE Pay支付生態圈遍佈全台，想來趟離島輕旅行也能無縫接軌使用超方便，疫情期間更是令人安心的行動支付工具。歡迎民眾感受離島文化、生態之美及享受美食，體驗無現金支付便利性，開心享受購物優惠。

金門縣政府為一卡通公司首個將公共運輸全面導入LINE Pay乘車碼的縣市，合作在地商店達200多家。包含旅客到訪不能錯過的伴手禮，金瑞成貢糖、良金牧場、圓頭肉乾、王大夫一條根、淳新蛋捲、品米其林糕點行、雨川食堂、風獅爺商店街、金獅影城及昇恆昌金湖廣場，以及提供交通服務的華信航空、金豐租車及三德租車等，為離島行動支付最佳示範場域。

一卡通 LINE 金門

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