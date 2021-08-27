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正修科大USR桃源計畫代購物資送愛心 一天內募得36萬
高雄正修科技大學大學社會責任（USR）桃源計畫長期為桃源區復興里推廣在地農特產，得知對外重要橋梁明霸克露橋中斷後發起「送愛到桃源」代購物資活動，不到一天時間，湧進36萬代購金，校方趁臨時便道搶通，將代購金買到的1600組物資統一交由桃源區公所發放。
正修科大表示，多年前經校友同時也是今年奧運舉重國手高展宏牽線，得知桃源區有農特產品推廣需求，校方2018年起推動大學社會責任桃源計畫，為桃源區復興里農民推廣、行銷，並建造愛玉故事館，原預計今年9月底開幕，卻因8月初的大雨不得不延後。
正修科大表示，校方接獲復興里聯外路段的明霸克露橋中斷後，第一時間聯繫當地合作居民及區長謝英雄等人了解受困狀況，得知因路斷農特產品運輸受阻，居民無法下山採買物資，瓦斯又快用罄，即將面臨斷炊。
校方2周前發起「送愛到桃源」代購物資活動，24小時內收到36萬代購金，陸續買到買到白米、罐頭、泡麵等共1600組，本月25日趁臨時便道搶通，由副校長鄭舜仁、體育室主任莊文典等一行人將物資送到桃源區公所。
正修科大表示，「桃源USR計畫」從產品開發、設計、生產到通路，為桃源區農特產行銷，復興里預計開幕的愛玉故事館未來將展售桃源區各項農產品，導入旅遊中心的概念，提供旅遊諮詢服務，現場也會有手作小學堂讓民眾體驗，歡迎民眾疫情緩和後前往旅遊、參觀。
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