高雄水資源多元開發 供應產業與民生用水

高市府持續開發多元水資源，除推動污水處理廠放流水回收再利用，並開鑿地下水井，及配合中央開發伏流水，未來每日可再增加約33萬噸水源，穩定供應高雄地區產業與民生用水。

高雄市政府水利局今天指出，高雄地區無大型水庫，枯水期間常因河川流量不足面臨缺水風險。在傳統水資源開發日趨困難情形下，為有效舒緩水資源開發壓力，亟需開發新的水資源。目前高雄市推廣再生水作為新興水源，成效領先全國，藉由將污水處理廠放流水回收再利用，可提供產業用水使用。

水利局污水二科表示，目前已於南高雄建置2座再生水廠，108年完成鳳山再生水廠，可供應每日4.5萬噸再生水供臨海工業區使用；現正辦理臨海污水廠與再生水廠興建中，第1期年底完工可再產製每日3.3萬噸再生水供應臨海工業區，未來可配合臨海工業區周邊產業發展水源需求，再擴充至每日6萬噸再生水產量。

北高雄未來產業發展用水需求部分，已向內政部營建署爭取預算辦理橋頭、楠梓再生水廠興建，將採BTO促參方式推動楠梓及橋頭再生水廠，預估投入興建成本約新台幣60多億元。其中，楠梓再生水廠全期供水每日5萬噸再生水；橋頭再生水廠全期供水每天3萬噸。

另外，因應未來用水需求和旱季枯水期需求，今年4月抗旱期間開鑿32口地下水井，配合中央新開鑿30口抗旱水井，總計可增供每日12.6萬噸水源，已於5月底前完成。

高市府並與中央合作開發伏流水，高屏溪沿岸已完成溪埔、大泉等7處伏流水工程，每日最大供水可達70萬噸，並預計推動荖濃溪伏流水工程(增供水量每日10萬噸)，透過地面水、伏流水、地下水及湖庫水等各水源調度，維持高雄市用水穩定供應。