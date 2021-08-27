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迎接開學季！ 高雄市公車8月30日增班服務

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
迎接開學，高雄市公車8月30日起恢復疫情前班次。圖／高市交通局提供
迎接開學，高雄市公車8月30日起恢復疫情前班次。圖／高市交通局提供

國內疫情趨緩，因應學生9月開學搭乘需求，高雄市府交通局今天宣布，8月30日起公車恢復疫情爆發前班次，平日幹線公車尖峰班距從20分鐘縮短至15分鐘，離峰班距也有視情況縮短至20至30分鐘，便利學生族群與一般大眾使用。

5月本土疫情大爆發，高雄市公車6月運量暴跌剩二成，7月緩步回升至三成、8月四成，運量隨著疫情舒緩逐日上升。中央流行疫情指揮中心7月27日起調降二級警戒，持續鬆綁各項管制項目。

交通局指出，高雄市公車7月27日起增班，考量高中職以下學校將在9月1日開學，8月30日起將公車服務水準再調升，平日幹線公車以尖峰班距15分鐘、離峰班距20至30分鐘為原則，一般公車則依乘車民眾需求提供服務，未來採滾動式檢討。

交通局提醒，民眾可多利用高雄ibus公車動態系統，或至交通局官網、轉動高雄青春夢及各公車業者官網查詢即時資訊，各公車業者防疫依舊採取高規格要求。

公車 疫情 高雄市

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