勞工掛招牌無安全措施 高市勞檢雇主開罰
高雄市三民區某商店日前懸掛招牌時，因勞工未配戴安全帶，讓高雄市勞工局前往稽查，要求雇主改善並開罰。高雄市勞工局今天提醒，高處作業需配戴安全設備，以維護勞工安全。
高雄市勞工局日前獲報三民區某商店廣告外牆高處，有勞工從事張掛招牌未配戴安全帶，勞檢處長郭清吉率員實施檢查，到場時雖未見施工，仍依檢舉資料，循線追查陳姓雇主，要求立即改善未提供安全帶的違法行為，也將依「職業安全衛生法」規定，裁處新台幣3萬至30萬元罰鍰。
勞工局長周登春指出，廣告帆布、招牌拆掛等臨時性及短暫性作業具高職災風險，易發生墜落、感電、物體倒塌、物體飛落等災害，從事高處作業時，勞工應配戴安全帶及安全帽，使用移動式起重機應符合一機三證規定，如使用道路作業，應有交通維持計畫設置交通管制設施後才可作業。
勞動檢查處長郭清吉表示，為督促並輔導雇主做好安全衛生設施及落實安全管理，勞檢處已開辦廣告招牌工程職業安全衛生宣導課程，邀請相關業者及勞工與會，透過案例、法令、安全衛生實務解說，提升作業施工安全，勞檢處也將持續加強監督檢查，若發現違規將依法嚴處。
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