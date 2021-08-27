當校園社團最強後衛 青年局打造高雄「雄校聯」

高雄市政府青年局近年透過社團活動發展補助、免費社團活動空間、創新表演藝術課程及各項才藝表演賽事等社團四支箭，成為學生社團的最強後衛，也在高雄市中央公園商圈（原玉竹商圈）打造「雄校聯社團實驗室」，帶動青年活動力，近期已開放學生登記借用。

青年局長張以理指出，學生社團活動不只是課後紓壓管道，也是職涯探索重要一環，青年局透過「社團四支箭」挹注資源，鼓勵青年學子發揮自我不設限，追求夢想無上限。

青年局表示，今年疫情三級警戒前，透過社團活動發展補助協助的學生社團活動超過40場，以5月在旗津舉辦的「港都高校音樂祭」最具規模與指標性，單場活動吸引逾千人次參與，廣受好評。

「雄校聯社團實驗室」則是南台灣首座由政府出資，委託專業團隊全心營運、全新裝修，軟硬體兼備的免費社團活動空間，目前已在符合防疫標準下陸續開放借用，並運用空間舉辦多項線上研習，成為高雄學生熱門新據點。

推動創新表藝課程方面，與知名樂團滅火器合作的「高速青春」系列課程打頭陣，也接續辦舞蹈、戲劇線上課程，結合業師輔導與體驗學習， 深獲青年世代青睞，累計逾4300人參與。戲劇、熱舞與團康領域也透過分別透過「雄耀眼戲劇競賽」、「雄爭舞鬥」和「百雄爭霸戰」賽事與相關課程加大推廣力道，「雄爭舞鬥」在高雄銀行支持下，提供冠軍17萬元、總獎金49萬元實質鼓勵，吸引全國79組舞林高手報名。