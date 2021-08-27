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當校園社團最強後衛 青年局打造高雄「雄校聯」

聯合報 / 記者王昭月王慧瑛／高雄即時報導
高雄市青年局以社團補助鼓舞學生發揮創意，圖為青年局在疫情警戒前補助正修科技大學應用外文學系辦畢業公演。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局以社團補助鼓舞學生發揮創意，圖為青年局在疫情警戒前補助正修科技大學應用外文學系辦畢業公演。圖／高雄市青年局提供

高雄市政府青年局近年透過社團活動發展補助、免費社團活動空間、創新表演藝術課程及各項才藝表演賽事等社團四支箭，成為學生社團的最強後衛，也在高雄市中央公園商圈（原玉竹商圈）打造「雄校聯社團實驗室」，帶動青年活動力，近期已開放學生登記借用。

青年局長張以理指出，學生社團活動不只是課後紓壓管道，也是職涯探索重要一環，青年局透過「社團四支箭」挹注資源，鼓勵青年學子發揮自我不設限，追求夢想無上限。

青年局表示，今年疫情三級警戒前，透過社團活動發展補助協助的學生社團活動超過40場，以5月在旗津舉辦的「港都高校音樂祭」最具規模與指標性，單場活動吸引逾千人次參與，廣受好評。

「雄校聯社團實驗室」則是南台灣首座由政府出資，委託專業團隊全心營運、全新裝修，軟硬體兼備的免費社團活動空間，目前已在符合防疫標準下陸續開放借用，並運用空間舉辦多項線上研習，成為高雄學生熱門新據點。

推動創新表藝課程方面，與知名樂團滅火器合作的「高速青春」系列課程打頭陣，也接續辦舞蹈、戲劇線上課程，結合業師輔導與體驗學習， 深獲青年世代青睞，累計逾4300人參與。戲劇、熱舞與團康領域也透過分別透過「雄耀眼戲劇競賽」、「雄爭舞鬥」和「百雄爭霸戰」賽事與相關課程加大推廣力道，「雄爭舞鬥」在高雄銀行支持下，提供冠軍17萬元、總獎金49萬元實質鼓勵，吸引全國79組舞林高手報名。

青年局指出，因應防疫需求，社團四支箭計畫將在下半年適度轉型，確保學生健康前提下協助社團經營，開學後會陸續公布相關因應措施，相關資訊可上青年局官網，或電洽（07）7995678轉2342、2343。

「雄校聯社團養成實驗室」坐落在高雄市中山玉竹街口、中央公園正對面，鄰近捷運站出口，方便學生社團使用。圖／高雄市青年局提供
「雄校聯社團養成實驗室」坐落在高雄市中山玉竹街口、中央公園正對面，鄰近捷運站出口，方便學生社團使用。圖／高雄市青年局提供
「雄校聯社團養成實驗室」練舞室空間寬敞。圖／高雄市青年局提供
「雄校聯社團養成實驗室」練舞室空間寬敞。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局在疫情警戒前開辦「高速青春－專業直達特快車K-STAR EXPRESS」第一期實體課程，讓參與學員收穫多。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局在疫情警戒前開辦「高速青春－專業直達特快車K-STAR EXPRESS」第一期實體課程，讓參與學員收穫多。圖／高雄市青年局提供
今年5月在旗津舉辦的「港都高校音樂祭」單場活動吸引逾千人次參與，青年局副局長顏己喨（前排左三）也到場同樂。圖／高雄市青年局提供
今年5月在旗津舉辦的「港都高校音樂祭」單場活動吸引逾千人次參與，青年局副局長顏己喨（前排左三）也到場同樂。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局在疫情期間運用「雄校聯社團實驗室」當直播棚，舞蹈夏令營老師在線上教舞。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局在疫情期間運用「雄校聯社團實驗室」當直播棚，舞蹈夏令營老師在線上教舞。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局在疫情期間運用「雄校聯社團實驗室」當直播棚，辦線上戲劇夏令營，邀請尼攝影像工作室攝影師郭于丞（Yugie）授課。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局在疫情期間運用「雄校聯社團實驗室」當直播棚，辦線上戲劇夏令營，邀請尼攝影像工作室攝影師郭于丞（Yugie）授課。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年開辦的第二期「高速青春－專業直達特快車K-STAR EXPRESS」在三級警戒期間改為線上授課，金曲樂團滅火器在線上和學員互動。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年開辦的第二期「高速青春－專業直達特快車K-STAR EXPRESS」在三級警戒期間改為線上授課，金曲樂團滅火器在線上和學員互動。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局開辦的第一期「高速青春－專業直達特快車K-STAR EXPRESS」實體課程，由知名音樂人鄭宜農（右）指導「詞曲創作」課程，獲得學員好評。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局開辦的第一期「高速青春－專業直達特快車K-STAR EXPRESS」實體課程，由知名音樂人鄭宜農（右）指導「詞曲創作」課程，獲得學員好評。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局長張以理在疫情警戒前，向道明中學社團幹部宣導「社團活動發展補助」計畫。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局長張以理在疫情警戒前，向道明中學社團幹部宣導「社團活動發展補助」計畫。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局在疫情期間運用「雄校聯社團實驗室」當直播棚，開辦線上戲劇研習營，邀請白開水劇團團長李易璇擔當講師。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局在疫情期間運用「雄校聯社團實驗室」當直播棚，開辦線上戲劇研習營，邀請白開水劇團團長李易璇擔當講師。圖／高雄市青年局提供

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