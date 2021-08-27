聽新聞
test
0:00 / 0:00
候車亭變身城市裝置藝術 屏東讓無聊的等公車變有趣
屏東縣政府為營造城市美學，將公車候車亭依地理特性融入在地風格的藝術元素，繼以海洋貝殼、衝浪板造型呈現恆春半島豐富的自然生態，最近又在屏東市勝利星村創意生活園區2座候車亭，分別用復刻眷村生活記憶的「菜櫥仔」及「老電視機」創意設計，在屏東總圖的候車亭營造「open book」意象，民眾為之驚艷，直呼「等公車也可以拍照打卡，一點都不無聊」。
「候車亭成為另種讓人觀賞的街頭藝術，好有巧思、太可愛了！」屏東市勝利星村創意生活園區吸引各地遊客慕名而來，隨著疫情趨緩，假日人潮逐漸回溫，近來園區完成2兩座公車候車亭裝置藝術，懷舊又討喜的外型，十分吸晴，融融的「眷村味」，成為近來高討論度的手機打卡熱點。
屏東縣文化處長吳明榮表示，勝利星村創意生活園區2座候車亭，以台灣早期生活物件「菜櫥仔」、「老電視機」為發想，在不變動原有主結構前提下進行外觀包覆，將常民文化透過幽默童趣的風格呈現，並藉由視覺上的誇飾效果，復刻眷村生活記憶，與勝利星村整體環境氛圍相呼應，希望為園區增添打卡拍照景點。
文化處說，縣府推動城市美學營造，近年陸續美化公車候車亭，從台灣最南端的恆春墾丁景點和屏東市學校、圖書館周邊等特定站點，以不同的藝術設計手法，將原本平凡無奇的公車亭變得創意有趣，如在屏東總圖的候車亭以「open book」的意象，透過閱讀走讀屏東；另以海洋貝殼造型呈現恆春半島豐富的自然生態，一座座候車亭，成為另一種街頭藝術，豐富城市的文化風景。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言