候車亭變身城市裝置藝術 屏東讓無聊的等公車變有趣

屏東縣政府為營造城市美學，將公車候車亭依地理特性融入在地風格的藝術元素，繼以海洋貝殼、衝浪板造型呈現恆春半島豐富的自然生態，最近又在屏東市勝利星村創意生活園區2座候車亭，分別用復刻眷村生活記憶的「菜櫥仔」及「老電視機」創意設計，在屏東總圖的候車亭營造「open book」意象，民眾為之驚艷，直呼「等公車也可以拍照打卡，一點都不無聊」。

「候車亭成為另種讓人觀賞的街頭藝術，好有巧思、太可愛了！」屏東市勝利星村創意生活園區吸引各地遊客慕名而來，隨著疫情趨緩，假日人潮逐漸回溫，近來園區完成2兩座公車候車亭裝置藝術，懷舊又討喜的外型，十分吸晴，融融的「眷村味」，成為近來高討論度的手機打卡熱點。

屏東縣文化處長吳明榮表示，勝利星村創意生活園區2座候車亭，以台灣早期生活物件「菜櫥仔」、「老電視機」為發想，在不變動原有主結構前提下進行外觀包覆，將常民文化透過幽默童趣的風格呈現，並藉由視覺上的誇飾效果，復刻眷村生活記憶，與勝利星村整體環境氛圍相呼應，希望為園區增添打卡拍照景點。