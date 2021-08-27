澎湖家扶彩繪貨櫃屋 打造兒少共遊新場域

澎湖家扶中心以「牡蠣」為作品主角，象徵家扶「母力」的韌性，將二手貨櫃打造成充滿澎湖小島生活的彩繪貨櫃屋今天起開放使用，未來可提供作為二手物品儲放與兒少活動共遊的場所。

澎湖家扶中心主任陳建宏表示，「菊島遊樂園 貨櫃彩繪趣」活動，由彩繪師黃佳緣帶領澎湖囝仔，結合澎湖的大海及豐富海洋資源，以「牡蠣」為作品主角，象徵家扶「母力」的韌性，加入武轎、乞龜文化與小法信仰以及澎湖海洋文化，還有環保意象的逆流小魚地方文化特色，以童趣繽紛的色彩，歷時7天，共同創作完成充滿澎湖小島生活的彩繪貨櫃屋。

陳建宏表示，由於受扶助兒少的活動空間有限，各方捐贈的二手物品多，缺乏地方收容，集資所購的2座二手貨櫃，經由家扶兒少共同彩繪，勾勒出家扶50年來對澎湖囝仔的關懷與陪伴，成為具有澎湖特色的彩繪貨櫃屋。