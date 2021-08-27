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「有個不孝子跨越雙黃線」 網友「孝」道並軌 工務局：清除

聯合報 / 記者王昭月陳玫伶／ 高雄即時報導
網友在林園區中芸路上拍到斗大的「孝」字，戲稱「孝道」，引發熱議。圖／翻攝自「道路觀察學院」
網友在林園區中芸路上拍到斗大的「孝」字，戲稱「孝道」，引發熱議。圖／翻攝自「道路觀察學院」

高雄林園區一處道路路面寫有斗大的「孝」字，成為十足的「孝道」，但不巧卻有輛汽車在雙黃線違規轉，被網友攝入鏡頭並po網，被網友笑說，「在孝道拍到孝子製造機」，引起話題。高雄市工務局表示，中芸路這處噴字是私人宮廟所為，養工處已先行清除，會請市府相關單位依法裁處。

有網友在臉書社群「路上觀察學院」po圖，路面上寫了一個大大的「孝」字，，他張貼照片後留言「孝道」二個字當作趣談，卻因畫面中拍入一輛汽車在雙黃線違規迴轉，引起話題。

網友紛留言，指是「孝子製造地」、也取諧音揶揄「孝（笑）道並軌、孝（笑）道不行」，更有網友指「有個不孝子跨越雙黃線」、「要進孝道」。「這台雙黃線迴轉的孝子製造機正在示範」。

依「道路交通管理處罰條例」規定，照片中的駕駛在雙黃線違規迴轉，至少會裁處新台幣600元至1800元以下罰鍰，並記違規1點。高雄市工務局也查出，林園區中芸路這個「孝」字，是私人宮廟違規噴寫，養工處今日中午前會協助清除，並移請市府相關單位依法裁處。

至於道路遭人不當噴字汙損，觸犯什麼法條？市府工務單位也略為難，指工務局管得是道路坑洞、標線等問題，被亂噴字或應歸類為道路不慎遭潑灑油漆，若追得到行為人，則由環保單位依「廢棄物清理法」據以裁處。

高雄市

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