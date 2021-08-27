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9月開學 高市幹線公車8/30起縮短班距、增加班次

中央社 / 高雄27日電

9月即將開學，考量學生搭車需求，高雄市交通局今天宣布，20條幹線公車8月30日起回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前服務水準，尖峰班距15分鐘、離峰20到30分鐘。

高雄市50五福幹線、60覺民幹線等20條幹線公車，在5月中旬COVID-19疫情升至3級警戒後，改為一律30分鐘一班；7月27日降為2級警戒後，調升為尖峰時刻20分鐘一班、離峰30分鐘一班。

交通局今天表示，高中職以下學校將於9月1日開學，考量民眾及學生搭乘公車需求，8月30日起公車服務量能將再調升，平日幹線公車班距回到5月中旬疫情爆發前水準，為尖峰班距15分鐘一班、離峰班距20到30分鐘一班。

至於一般公車方面，交通局說，將持續視民眾實際搭乘情形，滾動式調整公車服務水準。如經過比較多學校的一般公車路線，尖峰時段也會增加較多班次。

5月中旬疫情爆發後，公車運量大幅下滑，6月搭乘人次僅剩疫情前的2成，7月約3成，8月略再回升1成、達疫情前4成運量。

9月將開學，交通局近期接到不少學生詢問公車班次，擔心仍維持疫情警戒期間較長班距，會影響上下課時間。交通局考量開學及上下班需求，8月底再度調升運能、縮短班距。

交通局提醒，公車服務因應疫情變化調整服務水準，乘車前須注意公車資訊，搭乘公車一定要戴口罩，並以手機掃瞄QR Code，配合實聯制防疫。

公車 疫情 COVID-19

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