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工人高空張掛廣告招牌沒安全帶 經查雇主未提供吃罰單

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市三民區一處商店廣告高牆進行廣告張掛作業時，因勞工未戴安全帶遭舉報，勞工局勞檢處據此對雇主開罰。圖／高市勞工局提供
高雄市三民區一處商店廣告高牆進行廣告張掛作業時，因勞工未戴安全帶遭舉報，勞工局勞檢處據此對雇主開罰。圖／高市勞工局提供

高雄市三民區一家商店廣告外牆傳有勞工張掛廣告招牌時未戴安全帶，勞工局獲報前往檢查，查出是陳姓雇主雇工施作，因雇主未提供安全帶讓勞工使用，涉及違法，除責令改善，也將依職業安全衛生法規定裁處3萬到30萬罰鍰。

職業災害中常見高空墜落死傷意外，高雄市勞工局一再耳提面命注意安全，仍有民眾未落實遵守。高市勞工局長周登春表示，廣告帆布、招牌拆掛等臨時性及短暫性作業都具高職災風險，易發生墜落、感電、物體倒塌、物體飛落等災害，雇主及勞工朋友一定要落實安全措施，千萬不要輕忽。

他表示，從事廣告招牌高處作業時，勞工應戴安全帶及安全帽，使用移動式起重機，符合一機三證規定，如有使用道路的需要，也應設置交通管制設施後才可進行作業。

勞動檢查處長郭清吉表示，為督促輔導雇主做好安全衛生設施及落實安全管理，勞檢處已開辦廣告招牌工程職業安全衛生宣導課程，透過案例、法令、安全衛生實務的解說，提升施工安全，可洽07-7336959。但若發現違反規定，也會依法嚴處，不容雇主輕忽勞工生命安全。

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