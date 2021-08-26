快訊

振興五倍券出爐！ 全台21縣市加碼一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃源臨時便道開放第二天 天氣良好進出車輛近2百輛

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄桃源明霸克露橋臨時便道開放第二天，今天約有196輛車進出，民眾反應不錯。圖／本報資料照
高雄桃源明霸克露橋臨時便道開放第二天，今天約有196輛車進出，民眾反應不錯。圖／本報資料照

高雄桃源明霸克露橋臨時便道開放第二天，今天因山區天氣良好車輛來回一切順暢，即使下午有出現毛毛雨，對便道影響也不大，甲仙工務段統計，上午勤和、復興進出車輛共117輛，下午也有79輛，民眾反應不錯。

甲仙工務段表示，昨天第一天開放臨時便道通行，居民反應踴躍，上午7點至8點時段從勤和到復興約有95輛車，復興到勤和也有87輛車，下午12點至1點時段因山區降大雨，剛開放不到20分鐘就進行預警性關閉，怪手也緊急在下午1點前全部撤離，因此共只有62輛車進出，居民都能體諒。

甲仙工務段表示，進出民眾多是為載運芒果或下山領藥，昨天有多輛大卡車上山，今天山區雨量比昨天少，對臨時便道的影響應該不大，且今天約在下午3、4點才下毛毛雨，臨時便道開放的2時段都正常通行。

桃源區長助理斐立安．伊斯坦大表示，現在金煌芒果已接近收成尾聲，台20線東部端開放時也有部分果農選擇從那邊運芒果下山，預計9月後走臨時便道的車輛就會減少。

斐立安表示，臨時便道開放後，許多慈善團體都集氣送物資上山，或透過桃源區公所發給里長，再由里長分發給里民，受困居民也可下山採買生活用品，因此高雄市社會局原定每周二、五由直升機發放物資上山的任務將自明天起暫停。

延伸閱讀

桃源民代落水失音訊 便道開放通行也盼她找到回家的路

一家五口靠六旬阿公種芒果養家 慈善團體助義賣

明霸克露橋臨時便道今通行 桃源受困居民下山補糧

明霸克露橋臨時便道今通行 初期先開放上午2時段

相關新聞

桃源臨時便道開放第二天 天氣良好進出車輛近2百輛

高雄桃源明霸克露橋臨時便道開放第二天，今天因山區天氣良好車輛來回一切順暢，即使下午有出現毛毛雨，對便道影響也不大，甲仙工...

歷疫情延會、殖民口角、質詢資料外洩 高市議會今閉幕

高雄市議會第三屆第五次定期會今下午閉幕，近日因美濃黑川老師一案、市議員黃紹庭質詢資料外洩、 氣爆調查結案報告等案4度流會...

東琉航線試辦e化服務 確保乘客權益兼顧防疫

離島客船上的乘客名單，是確保保險資格的重要憑據，更可以在事故發生時，立刻調出乘客資料，疫情期間也有助防疫，交通部航港局為...

「我做的」屏縣身障團體庇護工場推出聯合中秋伴手禮

中秋節將屆，今年因為疫情衝擊，社福團體募款面、照顧面都受到衝擊，屏東縣長潘孟安說，今年首次結合縣內七個社福團體整合推出中...

高市議會今最後一天 黃捷遇擱置發不了言 槓上藍營議員

今天是高雄市議會此次定期會最後一天，仍有24件市府提案未審，今早藍綠黨團已先協商，希望能加速審查進度。一開始高市客委會2案順利通過，審到經發局的5G應用計畫時，無黨籍市議員黃捷與國民黨市議員邱于軒、陳美雅爆發口角，此案一度被擱置，會議最後因民進黨團總召鄭光峰居中協商才讓此案順利通過。

曾經的台灣風景區「佳樂水」 因疫情變敗家公共造產

由前總統蔣經國命名的屏東縣滿州鄉佳樂水風景區，在70至80年曾是紅極一時的「台灣風景區一哥」，更締造鄉立公共造產的「金雞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。