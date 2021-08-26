桃源臨時便道開放第二天 天氣良好進出車輛近2百輛

高雄桃源明霸克露橋臨時便道開放第二天，今天因山區天氣良好車輛來回一切順暢，即使下午有出現毛毛雨，對便道影響也不大，甲仙工務段統計，上午勤和、復興進出車輛共117輛，下午也有79輛，民眾反應不錯。

甲仙工務段表示，昨天第一天開放臨時便道通行，居民反應踴躍，上午7點至8點時段從勤和到復興約有95輛車，復興到勤和也有87輛車，下午12點至1點時段因山區降大雨，剛開放不到20分鐘就進行預警性關閉，怪手也緊急在下午1點前全部撤離，因此共只有62輛車進出，居民都能體諒。

甲仙工務段表示，進出民眾多是為載運芒果或下山領藥，昨天有多輛大卡車上山，今天山區雨量比昨天少，對臨時便道的影響應該不大，且今天約在下午3、4點才下毛毛雨，臨時便道開放的2時段都正常通行。

桃源區長助理斐立安．伊斯坦大表示，現在金煌芒果已接近收成尾聲，台20線東部端開放時也有部分果農選擇從那邊運芒果下山，預計9月後走臨時便道的車輛就會減少。

斐立安表示，臨時便道開放後，許多慈善團體都集氣送物資上山，或透過桃源區公所發給里長，再由里長分發給里民，受困居民也可下山採買生活用品，因此高雄市社會局原定每周二、五由直升機發放物資上山的任務將自明天起暫停。