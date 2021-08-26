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搭配振興五倍券 高雄夜市盼高雄券兌換使用

中央社 / 高雄26日電

行政院今天公布振興五倍券方案，高市府則推出新台幣1000元高雄券，且為50元小面額。高雄夜市攤商盼能以五倍券換高雄券等方式，讓更多小面額票券流入夜市，市府允研擬規劃。

行政院公布振興五倍券方案，額度5000元，全民免費領取；9月下旬可預訂紙本券，同時進行數位綁定，10月上旬可領取紙本券，預計使用至明年4月底。

高雄市政府也配合振興五倍券，加碼推出高雄券，經發局長廖泰翔說，高雄券共1000元，每張面額50元，但發行方式、細節等具體內容，都還在規劃中。

高雄瑞豐夜市管理顧問公司經理陳秝敏說，去年振興三倍券最小面額200元，但夜市攤商都是銅板價，效果很差，攤商平均1週收不到1張三倍券。

陳秝敏說，今年原本期待五倍券能有100元面額，但希望落空，不過五倍券可數位綁定，會努力輔導攤商提供電子支付服務，盼搶五倍券數位商機。

陳秝敏指出，市府推出的高雄券是50元小面額，希望能規劃五倍券換高雄券等方式，讓更多小面額票券流入夜市，振興夜市經濟。廖泰翔說，不排除此規劃，將持續跟商圈、夜市等業者討論，制訂能讓更多小商家受惠的高雄券方案。

夜市 行政院

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