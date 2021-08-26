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歷疫情延會、殖民口角、質詢資料外洩 高市議會今閉幕

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市議會第五次定期會今閉幕，市長陳其邁至議會國民黨團感謝議員對市府的支持和指教。記者林巧璉／攝影
高市議會第五次定期會今閉幕，市長陳其邁至議會國民黨團感謝議員對市府的支持和指教。記者林巧璉／攝影

高雄市議會第三屆第五次定期會今下午閉幕，近日因美濃黑川老師一案、市議員黃紹庭質詢資料外洩、 氣爆調查結案報告等案4度流會，造成多個市府墊付案未審。今早經政黨協商臨時變更議程繼續審理，過程中無黨籍市議員黃捷與國民黨議員邱于軒因市府5G計畫案爆口角，此案本已被擱置，經協商又被拉出重審，包括此案在內，今通過客委會黑川老師紀念碑、國民運動中心等案。

本次定期會原排定70天，時間為4月9日至6月16日，但因5月國內疫情升溫，黨團協商後決議自5月18日起停會，原計畫停會至5月31日，但因疫情警戒仍為3級而續停會，直到降為二級後，7月28日才復會。

本月19日審查「美濃區黑川老師紀念碑景觀建置工程」墊付款案時，因黑川老師是日治時代的日本老師，市議員劉德林和高閔琳兩人為誰才是殖民台灣的立場爭論擦槍走火，劉德林要求清點人數，最後因出席議員僅13人而流會。不到一周時間，23日又爆出市長陳其邁在市議員黃紹庭質詢時，手上就握有黃的完整質詢報告，而引發外洩、偷考題等爭議。

議長曾麗燕今閉幕致詞時，對近日府會不和諧表示遺憾，她表示，議員基於職責進行質詢，在未經議員同意下，市府同仁不能擅自取得議員問政資料，這是市府對議員問政與議會的尊重。曾麗燕也再次強調，議事廳應包容多元聲音，議員要彼此尊重，理性問政，嚴格監督。

會後市長陳其邁也與藍綠議員致意，感謝大家對市府的支持。國民黨籍議員邱于軒表示，大家都是為了高雄好，只要是好的提案、做法，議員都會支持，也會持續監督。

高市議會第五次定期會今閉幕，市長陳其邁偕三位副市長拜會議長曾麗燕。記者林巧璉／攝影
高市議會第五次定期會今閉幕，市長陳其邁偕三位副市長拜會議長曾麗燕。記者林巧璉／攝影
高市議會第五次定期會今閉幕，會後市長陳其邁與國民黨市議員話家常。記者林巧璉／攝影
高市議會第五次定期會今閉幕，會後市長陳其邁與國民黨市議員話家常。記者林巧璉／攝影
高雄市議會第五次定期會歷經疫情延會與近日的殖民論述風波、議員質詢資料外洩等事，今順利閉幕。記者林巧璉／攝影
高雄市議會第五次定期會歷經疫情延會與近日的殖民論述風波、議員質詢資料外洩等事，今順利閉幕。記者林巧璉／攝影
高市議會第五次定期會今閉幕，市長陳其邁至民進黨團和議員話家常。記者林巧璉／攝影
高市議會第五次定期會今閉幕，市長陳其邁至民進黨團和議員話家常。記者林巧璉／攝影

疫情 曾麗燕 陳其邁

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