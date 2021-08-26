疫情衝擊大 澎湖6、7月觀光人數皆不到萬人
疫情影響衝擊觀光，根據澎湖縣政府統計，今年澎湖觀光人數前7月累計只有41萬7844人次，其中6月、7月更只有3676人次和7272人次，全年要突破百萬人次，有點難度。
澎湖縣政府旅遊處今天表示，今年澎湖觀光人數，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，到7月共計有41萬7844人次，比去年同期52萬2766人次，還少了10萬4922人次，其中6、7這2個月，在疫情3級警戒下，只有3676人次和7272人次，整個月累積還不到萬人。
縣府表示，今年前半年觀光人數，原本比去年微幅成長，但在5月中旬疫情爆發後，各項活動都在疫情警戒下停止，海空交通也都大幅減班或停航，觀光旅遊人潮瞬間凍結，尤其以6、7月的旅遊旺季衝擊最大。
旅遊處表示，國內疫情趨緩，雖仍維持在2級警戒，但部分活動與管制，也都陸續開放，國內海空交通陸續恢復或增加航班，可見人潮逐漸回暖，期盼下半年能帶來更多遊客，活絡觀光旅遊市場。
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