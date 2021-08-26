高捷轉轍器異常原因出爐 判定接線絕緣不良

高雄捷運昨天上午橋頭段正線轉轍器發出離線示警資訊，影響列車運行。經過查修後，判定是轉轍器訊號接線絕緣不良導致離線，昨天晚上更換接線，今天高捷列車恢復正常運行。

高雄捷運公司表示，高雄捷運橋頭段正線轉轍器，昨天上午約7時18分突然發出離線示警資訊，啟動號誌自動保護機制，行控中心7時30分變更運轉模式，列車運行受到影響，共影響旅客約2000人次。

高捷公司昨天上午先將R22青埔站與R24南岡山站改採單線雙向模式，班距約15到20分鐘。R3小港站到R22青埔站局部運轉，班距約8分鐘；往R24南岡山站方向旅客，需在R22青埔站依站務員指示至上行月台換車。

昨天下午轉轍器初步查修後，高捷公司緊急先將轉轍器鎖固，採固定直線方向模式，讓列車可減速通過，下午4時30分列車正常運行，但班距為6到10分鐘。

高捷公司今天表示，經過昨天一夜詳細查修後，判定是轉轍器的訊號接線有絕緣不良狀況，導致離線，昨天晚上已更新接線，今天一早即恢復列車正常運行。

今天高捷列車班距恢復尖峰時段4到6分鐘一班，但原本離峰時段6到8分鐘一班，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，改為離峰時段均10分鐘一班。