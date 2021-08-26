快訊

禁止女性夜間工作「違憲」後 勞資協商的下一步？

元大人壽「存股保單」不當預售75億 金管會重罰900萬

高捷轉轍器異常原因出爐 判定接線絕緣不良

中央社 / 高雄26日電

高雄捷運昨天上午橋頭段正線轉轍器發出離線示警資訊，影響列車運行。經過查修後，判定是轉轍器訊號接線絕緣不良導致離線，昨天晚上更換接線，今天高捷列車恢復正常運行。

高雄捷運公司表示，高雄捷運橋頭段正線轉轍器，昨天上午約7時18分突然發出離線示警資訊，啟動號誌自動保護機制，行控中心7時30分變更運轉模式，列車運行受到影響，共影響旅客約2000人次。

高捷公司昨天上午先將R22青埔站與R24南岡山站改採單線雙向模式，班距約15到20分鐘。R3小港站到R22青埔站局部運轉，班距約8分鐘；往R24南岡山站方向旅客，需在R22青埔站依站務員指示至上行月台換車。

昨天下午轉轍器初步查修後，高捷公司緊急先將轉轍器鎖固，採固定直線方向模式，讓列車可減速通過，下午4時30分列車正常運行，但班距為6到10分鐘。

高捷公司今天表示，經過昨天一夜詳細查修後，判定是轉轍器的訊號接線有絕緣不良狀況，導致離線，昨天晚上已更新接線，今天一早即恢復列車正常運行。

今天高捷列車班距恢復尖峰時段4到6分鐘一班，但原本離峰時段6到8分鐘一班，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，改為離峰時段均10分鐘一班。

高捷 捷運

延伸閱讀

高捷未查出轉轍器警示原因 今約影響2千人次

高捷轉轍器異常警示 部分車站單線雙向運行

高捷系統異常警示 紅線部分車站採單線雙向

獨／作家接種高端後猝逝 家人：曾背部酸痛、冒冷汗

相關新聞

歷疫情延會、殖民口角、質詢資料外洩 高市議會今閉幕

高雄市議會第三屆第五次定期會今下午閉幕，近日因美濃黑川老師一案、市議員黃紹庭質詢資料外洩、 氣爆調查結案報告等案4度流會...

東琉航線試辦e化服務 確保乘客權益兼顧防疫

離島客船上的乘客名單，是確保保險資格的重要憑據，更可以在事故發生時，立刻調出乘客資料，疫情期間也有助防疫，交通部航港局為...

「我做的」屏縣身障團體庇護工場推出聯合中秋伴手禮

中秋節將屆，今年因為疫情衝擊，社福團體募款面、照顧面都受到衝擊，屏東縣長潘孟安說，今年首次結合縣內七個社福團體整合推出中...

高市議會今最後一天 黃捷遇擱置發不了言 槓上藍營議員

今天是高雄市議會此次定期會最後一天，仍有24件市府提案未審，今早藍綠黨團已先協商，希望能加速審查進度。一開始高市客委會2案順利通過，審到經發局的5G應用計畫時，無黨籍市議員黃捷與國民黨市議員邱于軒、陳美雅爆發口角，此案一度被擱置，會議最後因民進黨團總召鄭光峰居中協商才讓此案順利通過。

曾經的台灣風景區「佳樂水」 因疫情變敗家公共造產

由前總統蔣經國命名的屏東縣滿州鄉佳樂水風景區，在70至80年曾是紅極一時的「台灣風景區一哥」，更締造鄉立公共造產的「金雞...

高雄民間鬥士團體至議會陳情 要求別讓市民打高端疫苗

高雄民間鬥士團體今至高雄市議會陳情，要求高市府不該讓市民施打未經國際認證的疫苗，批評高端疫苗已造成多人猝死，但政府依舊我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。