聽新聞
test
0:00 / 0:00
東琉航線試辦e化服務 確保乘客權益兼顧防疫
離島客船上的乘客名單，是確保保險資格的重要憑據，更可以在事故發生時，立刻調出乘客資料，疫情期間也有助防疫，交通部航港局為充分快速掌握乘客名單，杜絕防疫破口，今天起率先在屏東東琉航線試辦乘客身份查驗e化服務，若乘船流程順暢，能夠普遍為民眾接受，未來將逐步推展至其他航線；遊客反映身份查驗e化方便又快速。
航港局說新冠肺炎疫情未在我國本土傳播前，小琉球每到假日屢屢有萬人登島，因應東琉線航商必須在短時間內服務大量的旅客，為顧全民眾權益、安全與防疫措施，並提升服務品質，航港局特別規劃身份查驗e化服務，還推出實名驗證機台，提供團體旅客及旅行社使用，如果是從民宿訂票的民眾，則需於事前辦理資料預登，以加快現場登船的速度。
航港局指出，東琉線航程約20分鐘，航程短、載客量多，要扭轉民眾乘船習慣不容易，然而交通安全日益受國人所重視，加上疫情期間一般人會隨身攜帶證件，實名制配合程度也有所提升，期望試營運的e化服務系統可以水到渠成，使業者即時掌握正確的乘客名單，確保民眾享有各項權益保障，包含泰富輪船、東琉線交通客船聯營處等主要的東琉線航商皆配合。
航港局表示，凡欲搭船來往小琉球與東港的民眾，可持身分證、健保卡、居留證或護照，向櫃檯人員購買東琉線的船票，於碼頭搭船時，再出示船票與證件驗證，確保乘客名冊正確，民眾平安出遊有保障；包括原本持有優待、員工紙票或不是直接於櫃檯購票的民眾均納入管理，可透過手機或驗證機台進行資料綁定，加速登船驗證速度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言