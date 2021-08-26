東琉航線試辦e化服務 確保乘客權益兼顧防疫

離島客船上的乘客名單，是確保保險資格的重要憑據，更可以在事故發生時，立刻調出乘客資料，疫情期間也有助防疫，交通部航港局為充分快速掌握乘客名單，杜絕防疫破口，今天起率先在屏東東琉航線試辦乘客身份查驗e化服務，若乘船流程順暢，能夠普遍為民眾接受，未來將逐步推展至其他航線；遊客反映身份查驗e化方便又快速。

航港局說新冠肺炎疫情未在我國本土傳播前，小琉球每到假日屢屢有萬人登島，因應東琉線航商必須在短時間內服務大量的旅客，為顧全民眾權益、安全與防疫措施，並提升服務品質，航港局特別規劃身份查驗e化服務，還推出實名驗證機台，提供團體旅客及旅行社使用，如果是從民宿訂票的民眾，則需於事前辦理資料預登，以加快現場登船的速度。

航港局指出，東琉線航程約20分鐘，航程短、載客量多，要扭轉民眾乘船習慣不容易，然而交通安全日益受國人所重視，加上疫情期間一般人會隨身攜帶證件，實名制配合程度也有所提升，期望試營運的e化服務系統可以水到渠成，使業者即時掌握正確的乘客名單，確保民眾享有各項權益保障，包含泰富輪船、東琉線交通客船聯營處等主要的東琉線航商皆配合。