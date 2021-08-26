快訊

禁止女性夜間工作「違憲」後 勞資協商的下一步？

元大人壽「存股保單」不當預售75億 金管會重罰900萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東琉航線試辦e化服務 確保乘客權益兼顧防疫

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
交通部航港局為充分快速掌握乘客名單，杜絕防疫破口，今天起率先在屏東東琉航線試辦乘客身份查驗e化服務。圖／航港局提供
交通部航港局為充分快速掌握乘客名單，杜絕防疫破口，今天起率先在屏東東琉航線試辦乘客身份查驗e化服務。圖／航港局提供

離島客船上的乘客名單，是確保保險資格的重要憑據，更可以在事故發生時，立刻調出乘客資料，疫情期間也有助防疫，交通部航港局為充分快速掌握乘客名單，杜絕防疫破口，今天起率先在屏東東琉航線試辦乘客身份查驗e化服務，若乘船流程順暢，能夠普遍為民眾接受，未來將逐步推展至其他航線；遊客反映身份查驗e化方便又快速。

航港局說新冠肺炎疫情未在我國本土傳播前，小琉球每到假日屢屢有萬人登島，因應東琉線航商必須在短時間內服務大量的旅客，為顧全民眾權益、安全與防疫措施，並提升服務品質，航港局特別規劃身份查驗e化服務，還推出實名驗證機台，提供團體旅客及旅行社使用，如果是從民宿訂票的民眾，則需於事前辦理資料預登，以加快現場登船的速度。

航港局指出，東琉線航程約20分鐘，航程短、載客量多，要扭轉民眾乘船習慣不容易，然而交通安全日益受國人所重視，加上疫情期間一般人會隨身攜帶證件，實名制配合程度也有所提升，期望試營運的e化服務系統可以水到渠成，使業者即時掌握正確的乘客名單，確保民眾享有各項權益保障，包含泰富輪船、東琉線交通客船聯營處等主要的東琉線航商皆配合。

航港局表示，凡欲搭船來往小琉球與東港的民眾，可持身分證、健保卡、居留證或護照，向櫃檯人員購買東琉線的船票，於碼頭搭船時，再出示船票與證件驗證，確保乘客名冊正確，民眾平安出遊有保障；包括原本持有優待、員工紙票或不是直接於櫃檯購票的民眾均納入管理，可透過手機或驗證機台進行資料綁定，加速登船驗證速度。

交通部航港局為充分快速掌握乘客名單，杜絕防疫破口，今天起率先在屏東東琉航線試辦乘客身份查驗e化服務。圖／航港局提供
交通部航港局為充分快速掌握乘客名單，杜絕防疫破口，今天起率先在屏東東琉航線試辦乘客身份查驗e化服務。圖／航港局提供

航港局 小琉球 疫情

延伸閱讀

北市公布藝才班防疫指引 不接觸身體 脫口罩吹奏、合唱都不行

新北推出空調保養優惠活動 助商家防疫節能清涼一夏

下周開學！ 師憂疫苗、人力、經費缺 校園成防疫實驗場

蔡英文：「加零」不代表「清零」應持續謹慎團結防疫

相關新聞

歷疫情延會、殖民口角、質詢資料外洩 高市議會今閉幕

高雄市議會第三屆第五次定期會今下午閉幕，近日因美濃黑川老師一案、市議員黃紹庭質詢資料外洩、 氣爆調查結案報告等案4度流會...

東琉航線試辦e化服務 確保乘客權益兼顧防疫

離島客船上的乘客名單，是確保保險資格的重要憑據，更可以在事故發生時，立刻調出乘客資料，疫情期間也有助防疫，交通部航港局為...

「我做的」屏縣身障團體庇護工場推出聯合中秋伴手禮

中秋節將屆，今年因為疫情衝擊，社福團體募款面、照顧面都受到衝擊，屏東縣長潘孟安說，今年首次結合縣內七個社福團體整合推出中...

高市議會今最後一天 黃捷遇擱置發不了言 槓上藍營議員

今天是高雄市議會此次定期會最後一天，仍有24件市府提案未審，今早藍綠黨團已先協商，希望能加速審查進度。一開始高市客委會2案順利通過，審到經發局的5G應用計畫時，無黨籍市議員黃捷與國民黨市議員邱于軒、陳美雅爆發口角，此案一度被擱置，會議最後因民進黨團總召鄭光峰居中協商才讓此案順利通過。

曾經的台灣風景區「佳樂水」 因疫情變敗家公共造產

由前總統蔣經國命名的屏東縣滿州鄉佳樂水風景區，在70至80年曾是紅極一時的「台灣風景區一哥」，更締造鄉立公共造產的「金雞...

高雄民間鬥士團體至議會陳情 要求別讓市民打高端疫苗

高雄民間鬥士團體今至高雄市議會陳情，要求高市府不該讓市民施打未經國際認證的疫苗，批評高端疫苗已造成多人猝死，但政府依舊我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。