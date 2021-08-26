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金湖再推九宮格活動 6隱藏版景點加3店家拿好禮

中央社 / 金門縣26日電

金門縣金湖鎮公所延續去年推出的「挑戰金湖九宮格」活動熱潮，今年加碼推出「金湖九宮格2.0」，只要找到6個隱藏版景點並到3個店家消費，就可獲得最高新台幣200元消費券

金湖鎮長陳文顧表示，鎮公所去年9月推出「九宮格打卡」活動，當時規劃高洞、天空之城、料羅鋼堡、峰上三哨、咕力岸、新湖漁港消波塊、精神標語等9處金湖鎮內秘密景點，讓觀光客前往拍照打卡，完成全數打卡者可兌換摸彩券一張，獎品有iPad等，造成轟動。

今年，金湖鎮公所將再度推出「金湖九宮格2.0」活動，陳文顧表示，今年活動挑戰關卡除了需找出6個隱藏版景點外，另外還加入3個商家點，分別為餐飲業、特產業和其他業別。

完成挑戰3到5條連線將分別發贈新台幣50元、100元和200元消費券，每個人最高領取200元消費券。完成全部連線將獲贈摸彩券一張，不得重複領取。

鎮公所表示，金湖九宮格2.0預計9月17日到11月19日舉辦，活動內容近期公告，現開放招商中，只要金湖轄區內有意願配合活動的實體商家都可參加。鎮公所將根據店家提供的LOGO印製活動專用章，民眾憑集點卡在店家消費，店家蓋章認證，活動期限內至鎮公所觀光課核銷。

有興趣參與的廠商可聯繫金湖鎮公所觀光課，9月3日前傳真到082-330706或email至kinhu332528@gmail.com。

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