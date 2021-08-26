「我做的」屏縣身障團體庇護工場推出聯合中秋伴手禮

中秋節將屆，今年因為疫情衝擊，社福團體募款面、照顧面都受到衝擊，屏東縣長潘孟安說，今年首次結合縣內七個社福團體整合推出中秋伴手禮共同行銷，包裝設計也頗具巧思，盒面上「愛屏東」點字，以及盒蓋側邊的手語圖案，透過禮盒傳遞，讓送禮與收禮成為一種「愛的相對論」。

今年推出的聯合中秋伴手禮，縣府拍攝「我做的」廣告片，縣長潘孟安擔任最佳開箱員，打開由七名身障青年職人製作的好禮，每項商品都是老師花費大量心力教導，身障青年職人用好幾倍的時間學習完成，將最美味的伴手禮呈現在大家面前。

社會處指出，「我做的」禮盒裡，有蛋黃酥、手工餅乾、咖啡包、手工皂及皂盤等多元性的品項，除了應景的秋節月餅點心外，也搭配了對味的咖啡，也是與家人共享團聚時光的必備好禮；同時也推出另一款手工皂禮盒，溫柔洗淨對抗疫情衝擊。

社會處指出，此次聯合商品禮盒設計具巧思，屏東插畫家 Riggie 獨家授權的畫作，盒面上「愛屏東」的點字，與盒蓋側邊的手語圖案，讓送禮時多個話題，多份對身障朋友的關心，盒蓋上短短一句「障礙是相對的，愛也是」，讓人體會，每個人或多或少都有障礙，明眼人摸不出點字的字義，聽力正常的人看不出手語的意涵，透過禮盒傳遞，讓送禮與收禮變成一種「愛的相對論」。

潘孟安表示，｢給他魚吃，不如給予釣竿｣，創造拿釣竿的無限可能，縣府今年運用公益彩券盈餘基金幫忙印製產品DM、大力宣傳行銷，也率先訂購20萬元的中秋伴手禮，期待今年總銷售量可達到1萬盒。