快訊

禁止女性夜間工作「違憲」後 勞資協商的下一步？

元大人壽「存股保單」不當預售75億 金管會重罰900萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「我做的」屏縣身障團體庇護工場推出聯合中秋伴手禮

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府今年推出聯合中秋伴手禮，由7名身障青年職人製作的好禮，每項商品都是老師花費大量心力教導，身障青年職人用好幾倍的時間學習完成，將最美味的伴手禮呈現在大家面前。記者劉星君／攝影
屏東縣府今年推出聯合中秋伴手禮，由7名身障青年職人製作的好禮，每項商品都是老師花費大量心力教導，身障青年職人用好幾倍的時間學習完成，將最美味的伴手禮呈現在大家面前。記者劉星君／攝影

中秋節將屆，今年因為疫情衝擊，社福團體募款面、照顧面都受到衝擊，屏東縣長潘孟安說，今年首次結合縣內七個社福團體整合推出中秋伴手禮共同行銷，包裝設計也頗具巧思，盒面上「愛屏東」點字，以及盒蓋側邊的手語圖案，透過禮盒傳遞，讓送禮與收禮成為一種「愛的相對論」。

今年推出的聯合中秋伴手禮，縣府拍攝「我做的」廣告片，縣長潘孟安擔任最佳開箱員，打開由七名身障青年職人製作的好禮，每項商品都是老師花費大量心力教導，身障青年職人用好幾倍的時間學習完成，將最美味的伴手禮呈現在大家面前。

社會處指出，「我做的」禮盒裡，有蛋黃酥、手工餅乾、咖啡包、手工皂及皂盤等多元性的品項，除了應景的秋節月餅點心外，也搭配了對味的咖啡，也是與家人共享團聚時光的必備好禮；同時也推出另一款手工皂禮盒，溫柔洗淨對抗疫情衝擊。

社會處指出，此次聯合商品禮盒設計具巧思，屏東插畫家 Riggie 獨家授權的畫作，盒面上「愛屏東」的點字，與盒蓋側邊的手語圖案，讓送禮時多個話題，多份對身障朋友的關心，盒蓋上短短一句「障礙是相對的，愛也是」，讓人體會，每個人或多或少都有障礙，明眼人摸不出點字的字義，聽力正常的人看不出手語的意涵，透過禮盒傳遞，讓送禮與收禮變成一種「愛的相對論」。

潘孟安表示，｢給他魚吃，不如給予釣竿｣，創造拿釣竿的無限可能，縣府今年運用公益彩券盈餘基金幫忙印製產品DM、大力宣傳行銷，也率先訂購20萬元的中秋伴手禮，期待今年總銷售量可達到1萬盒。

屏東縣中秋愛心伴手禮促銷活動的身障團體共有7個單位參加，屏東縣自閉症協進會、屏東縣啟智協進會訂購專線、屏東基督教勝利之家、屏東縣私立基督教伯大尼之家、琪拉烘焙坊，向陽啟能協會、伊甸社會福利基金會創皂工坊。「我做的」訂購專線：08-7320415分機5348

屏東縣府今年推出聯合中秋伴手禮，由7名身障青年職人製作的好禮，每項商品都是老師花費大量心力教導，身障青年職人用好幾倍的時間學習完成，將最美味的伴手禮呈現在大家面前。記者劉星君／攝影
屏東縣府今年推出聯合中秋伴手禮，由7名身障青年職人製作的好禮，每項商品都是老師花費大量心力教導，身障青年職人用好幾倍的時間學習完成，將最美味的伴手禮呈現在大家面前。記者劉星君／攝影
屏東縣府今年推出聯合中秋伴手禮，由7名身障青年職人製作的好禮，每項商品都是老師花費大量心力教導，身障青年職人用好幾倍的時間學習完成，將最美味的伴手禮呈現在大家面前。記者劉星君／攝影
屏東縣府今年推出聯合中秋伴手禮，由7名身障青年職人製作的好禮，每項商品都是老師花費大量心力教導，身障青年職人用好幾倍的時間學習完成，將最美味的伴手禮呈現在大家面前。記者劉星君／攝影
屏東縣府今年推出聯合中秋伴手禮，由7名身障青年職人製作的好禮，每項商品都是老師花費大量心力教導，身障青年職人用好幾倍的時間學習完成，將最美味的伴手禮呈現在大家面前。記者劉星君／攝影
屏東縣府今年推出聯合中秋伴手禮，由7名身障青年職人製作的好禮，每項商品都是老師花費大量心力教導，身障青年職人用好幾倍的時間學習完成，將最美味的伴手禮呈現在大家面前。記者劉星君／攝影

屏東縣 中秋節 伴手禮

延伸閱讀

蘇貞昌將下台？傳言不斷、府方否認

外傳將出任內政部長 潘孟安：剛看到新聞 之前沒聽過

外傳9月接閣揆？鄭文燦回應：我還是陪大家在桃園

屏縣警局長交接 潘孟安：防疫、查緝非洲豬瘟當務之急

相關新聞

歷疫情延會、殖民口角、質詢資料外洩 高市議會今閉幕

高雄市議會第三屆第五次定期會今下午閉幕，近日因美濃黑川老師一案、市議員黃紹庭質詢資料外洩、 氣爆調查結案報告等案4度流會...

東琉航線試辦e化服務 確保乘客權益兼顧防疫

離島客船上的乘客名單，是確保保險資格的重要憑據，更可以在事故發生時，立刻調出乘客資料，疫情期間也有助防疫，交通部航港局為...

「我做的」屏縣身障團體庇護工場推出聯合中秋伴手禮

中秋節將屆，今年因為疫情衝擊，社福團體募款面、照顧面都受到衝擊，屏東縣長潘孟安說，今年首次結合縣內七個社福團體整合推出中...

高市議會今最後一天 黃捷遇擱置發不了言 槓上藍營議員

今天是高雄市議會此次定期會最後一天，仍有24件市府提案未審，今早藍綠黨團已先協商，希望能加速審查進度。一開始高市客委會2案順利通過，審到經發局的5G應用計畫時，無黨籍市議員黃捷與國民黨市議員邱于軒、陳美雅爆發口角，此案一度被擱置，會議最後因民進黨團總召鄭光峰居中協商才讓此案順利通過。

曾經的台灣風景區「佳樂水」 因疫情變敗家公共造產

由前總統蔣經國命名的屏東縣滿州鄉佳樂水風景區，在70至80年曾是紅極一時的「台灣風景區一哥」，更締造鄉立公共造產的「金雞...

高雄民間鬥士團體至議會陳情 要求別讓市民打高端疫苗

高雄民間鬥士團體今至高雄市議會陳情，要求高市府不該讓市民施打未經國際認證的疫苗，批評高端疫苗已造成多人猝死，但政府依舊我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。