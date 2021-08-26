中油高煉廠無污染土地 啟動都市計畫變更

行政院打造南部半導體材料「S」廊帶，其中材料研發核心落腳中油高雄煉油廠，今天正式啓動55公頃無污染土地都市計畫變更程序，預計投入近新台幣60億元，帶動1.6萬就業人數。

中油高雄煉油廠（五輕舊址）238公頃，行政院4月宣告建立南部半導體材料S廊帶研發核心，其中未污染的55公頃舊廠行政區土地，中油公司辦理都市計畫變更，將建置「循環技術暨材料創新研發中心」及「材料國際學院」。

都發局表示，今天正式啟動55公頃無污染土地的都市計畫變更程序，都市計畫書、圖將自27日起公告公開展覽至9月28日，並於9月15日上午10時在高雄市楠梓區公所7樓大禮堂召開說明會。

都發局說，中油公司預計投入近60億元，自2025年起陸續興建綠能所、材料國際學院及材料研發等中心，強化材料自主研發能量，並培育產業所需人才，預估帶動1.6萬就業人數。

副市長林欽榮表示，中油高雄煉油廠自2015年關廠後沉寂許久，如今透過都市計畫變更賦予土地使用新機能，可望重新躍居產業轉型關鍵地位，引領北高雄發展；並宣示中油打造「循環技術暨材料創新研發專區」已向前邁出一大步。

都發局長楊欽富表示，高雄煉油廠轉型開發活化，向北可串接橋頭、路竹至南科的新興半導體製造聚落，往南可與大社、仁武、大寮、林園、小港等既有石化鋼鐵產業互補。至於污染土地，也必須同步整治與開發工作，才能加速土地活化。

林欽榮說，廠區內尚有1處古蹟及40處歷史建築，如何兼顧廠區聯外交通及歷史建築保存，有賴規劃團隊的視野與格局，也關乎高煉廠未來發展動能。