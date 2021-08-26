金門戶外廚餘桶全面移除 終結路邊亂象

金門縣環保局表示，配合中央全面防堵非洲豬瘟政策，全縣各鄉鎮路旁擺設的廚餘桶將在今天全面移除，避免造成防疫漏洞，同時也解決長久以來，路邊廚餘和垃圾雜處亂象。

環保局表示，非洲豬瘟傳播途徑之一是被病毒污染的廚餘，因應近期台灣地區發生的走私肉品事件，各地環保機關立即啟動廚餘養豬場稽查，行政院也要求各縣市政府加強廚餘回收管理，全面移除路旁擺設廚餘桶。

金門縣環保局表示，全縣自2019年起即實施禁止廚餘養豬，環保局近日到縣內各養豬場進行稽查工作，並未發現有廚餘養豬情事。

環保局長楊建立表示，金門縣廚餘回收處理後是做為堆肥使用，民眾產出的含肉類、未烹煮的生豬肉、內臟及其他豬肉製品等，應丟到垃圾車的廚餘桶內，交由清潔隊直接送到大洋廚餘處理場做堆肥處理。

至於戶外廚餘桶，環保局透露，在鄉鎮公所要求提供民眾方便下，路邊廚餘桶難以根絕。但民眾丟棄廚餘時往往連同裝盛廚餘的塑膠袋也丟入；廚餘桶容量不足時，桶周邊更是掛滿裝有廚餘的塑膠袋，有礙觀瞻；有時民眾甚至連垃圾也直接扔入廚餘桶，造成清潔隊員極大工作負擔。

環保局更憂心的是，小農私自在收取路邊廚餘桶養豬，造成防疫破口。

楊建立表示，如今中央下令各縣市全面移除路邊廚餘桶，金門縣各鄉鎮願意配合，解決長久以來的惱人問題，可望還給縣民一片「淨土」。