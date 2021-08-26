高雄輕軌建設持續推進 年底通車至C20站
高雄輕軌二階工程去年復工，目前持續朝大順路、美術館路段推進施工，高市捷運局今天表示，美術館段已施作園區內人行步道，大順路段進行老舊箱涵改建；C17至C20預計年底完工通車。
捷運局表示，高雄輕軌已開通C32凱旋公園站經C1籬仔內站到C17鼓山區公所站，並持續朝大順路、美術館路推進。C17鼓山區公所站至C20台鐵美術館站，已完成一階列車與二階機電系統相容作業整合測試，預計今年底完工通車。
捷運局並指，美術館路及大順路段環差作業今年4月22日經環保署核定，目前正進行老舊箱涵改建，之後接續施作輕軌主體工程。
捷運局說明，從C20台鐵美術館站到C24愛河之心站的美術館段，先施作園區內人行步道，完成後供民眾使用，並陸續架設圍籬施工，預計明年底完工通車。
從C24愛河之心站到C32凱旋公園站的大順路段，將分區段進行自由路至河堤路段、日全街至士良街段及大昌消防分隊至建興路段老舊箱涵改建，及公車彎、臨停彎工程，預計2023年底完工通車。
此外，納入行政院「前瞻基礎建設計畫」的高雄捷運黃線，捷運局說，綜合規劃已審查通過，未來將連結各大醫院、觀光景點及行政機關等據點，擴大都會區路網服務範圍，預計2028年底通車。
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