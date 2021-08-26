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資金補助當靠山 高雄青創貸款年底上看百億元

中央社 / 高雄26日電

邁向「百億青創城市」目標，高雄市青年局今天表示，經濟部開辦青年創業及啟動金貸款，高雄至今達8101件，核保金額約71.6億元，加上其他青創貸款，高雄青貸年底上看百億元。

青年局表示，根據財團法人中小企業信用保證基金最新統計，由經濟部開辦的青年創業及啟動金貸款，高雄達8101件，核保金額約新台幣71.6億元，「案件數」與「核保金額」方面皆為全國第一，且持續以每週約2億元速度增加。

青年局長張以理說，如果加上文化部、農委會及青年局自辦的青創貸款，年底高雄整體青年貸款額度共可上看百億元，青年在高雄打拚的經濟效益與工作機會可觀。

青年局並指出，根據經濟部績效標準推估，高雄青年目前已透過中央青創貸款創造逾1.6萬個就業機會，占全高雄勞動力人口約140萬的1.14%。配合中央青貸100萬元免利息免計畫，青年局再加碼101萬元到300萬元補貼5年免利息方案。

除了貸款，青年局也推出多項補助，包括針對在高雄開業3年內店家、額度最高5萬元「青創行銷補助」，及與經發局聯手針對「商圈、市場」青創店家推出額度最高50萬元相關補助等。

青年局表示，將持續與各局處聯手做創業青年靠山，提供青創所需資源媒合與輔導，讓青創業者不需為錢所困，高雄達成「百億青創城市」目標，也帶動就業。

青年 青創

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