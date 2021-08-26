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高雄民間鬥士團體至議會陳情 要求別讓市民打高端疫苗

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄民間鬥士團體今至市議會遞陳情書，希望市府不要讓市民打非國際認證疫苗。記者林巧璉／攝影
高雄民間鬥士團體今至市議會遞陳情書，希望市府不要讓市民打非國際認證疫苗。記者林巧璉／攝影

高雄民間鬥士團體今至高雄市議會陳情，要求高市府不該讓市民施打未經國際認證的疫苗，批評高端疫苗已造成多人猝死，但政府依舊我行我素，根本是草菅人命。活動發起人徐尚賢表示，已準備4份陳情書，希望高雄市議會國民黨團、民進黨團、無黨聯盟與議長都能接下民眾的陳情書。國民黨團總召童燕珍現身接下陳情書，多位黨籍議員也到場支持活動。

童燕珍表示，國內這兩天施打高端疫苗已出現多起不良反應，「陳時中說他要負責，但請問要拿什麼負責？為什麼要讓人民施打未經國際認證的疫苗？」市議員陳美雅表示，政府沒有交代清楚高端疫苗施打後會有什麼狀況，讓民眾生活在惶惶不安的狀況，「我們拒絕讓高雄市民當白老鼠，國民黨籍高市議員已提案要求採購國際認證疫苗，市府也須編預算採購國際認證疫苗。」

杏仁哥吳育全也到場支持，他表示，看到新聞媒體那麼多施打高端疫苗後的不良反應非常害怕，政府不該讓人民賭上人命。

由國民黨籍市議員發起提案，要求市府讓市民施打國際認可的疫苗已在本會期通過。

高雄市議會國民黨團總召童燕珍接下民間鬥士團體陳情書，要求市府不該讓市民打高端疫苗。記者林巧璉／攝影
高雄市議會國民黨團總召童燕珍接下民間鬥士團體陳情書，要求市府不該讓市民打高端疫苗。記者林巧璉／攝影

高端疫苗 國民黨 情書

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