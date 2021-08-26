推動都更示範基地 金門首件公辦案招商

金門縣政府今天表示，首件公辦都更案「金門縣金城鎮西南門里公所暨周邊地區公辦都市更新案」，將作為金門縣推動都更示範基地。今天起正式公告招商，9月24日截止申請。

縣府財政處表示，本案更新地區為金城鎮發展較早的地區，建築物因年代久遠，屋齡老舊，其中，西南門里辦公室更因內部建築斑駁，水泥剝落，鋼筋外露而不堪使用，已有傾頹或朽壞之虞；而且更新地區內建物鄰棟間隔不足，部分建物座落於計畫道路用地，妨害公共交通或公共安全。

財政處表示，縣府重視解決建物老舊問題，並兼顧城區土地活化更新，要求積極改善本案居住環境，帶動商業發展，提供公益設施以提升居民生活環境品質，作為金門縣推動都市更新的示範基地。

財政處長孫國智表示，本案位於金城鎮民權路88巷以東、民權路以北、光前路以西，招商面積為1294.25平方公尺，土地使用分區為第二種商業區及第二種住宅區，附近有學校、政府機關、體育場、市場等，屬城鎮核心區域，生活機能良好。

金門首件公辦都更案招商說明會訂9月9日下午2時，在縣府第3會議室辦理。縣府歡迎有意願參與的投資人到金門縣政府財政處網站及內政部營建署都市更新平台下載參閱。