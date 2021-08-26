金門長輩AZ疫苗第2劑 28日再設大型接種站開打
金門縣衛生局今天表示，28日再度在4鄉鎮開啟AZ疫苗大型接種站，為65歲以上、已接種第1劑AZ疫苗超過10至12週的長輩，施打第2劑AZ疫苗。
衛生局說明，依中央流行疫情指揮中心規定，現階段AZ疫苗第1、2劑接種間隔為10至12週，以金門第1劑接種日期推算，最先接種的75歲以上長輩在6月16日至19日接種AZ疫苗，第2劑接種日期預定8月25日起。
因此，縣衛生局訂28日再度在4鄉鎮開設AZ疫苗第2劑大型接種站，接種對象為65歲以上，且於6月19日以前曾在金門縣醫療院所接種AZ疫苗第1劑的長輩。
衛生局表示，將採取第1劑接種模式，由民政單位派發通知單，以村里為單位請長輩依照排定時間，分流前往接種站接種疫苗，以免久候。衛生局提醒，前往接種站接種疫苗時，應攜帶健保卡、身分證及疫苗接種紀錄卡。
4大場館為金城體育館、金湖體育館、金沙國中體育館、金寧中小學體育館，烈嶼鄉由烈嶼衛生所於25日至27日分批接種。
此外，衛生局提醒，目前中央疫苗分配數量皆以「COVID-19 公費疫苗預約平台」預約數分配，金門縣65歲以下且符合第2劑接種資格者，必須上這個預約平台進行「意願登記」，符合間隔時間資格者，可在疫苗開放後，進行「預約接種」施打。
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