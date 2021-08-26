麟洋配台灣之光紀念酒亮相 8/30金門縣民抽籤

「麟洋配台灣之光陳年特級高粱酒」今天亮相，標籤上有決賽關鍵一球。金門酒廠公司表示，30日上午10時在金門縣政府抽籤，3.6萬名幸運兒可望中籤，李洋與王齊麟將共同見證。

金門子弟李洋和搭檔王齊麟在東京奧運羽球男雙決賽擊退中國對手，勇奪金牌。

金酒今天公布 「麟洋配台灣之光陳年特級高粱酒」圖案，這款酒採金酒俗稱「黑金剛」的陳年特級高粱酒包裝為主體元素，正標維持黑金剛標籤，背標為李洋和王齊麟肖像；特別的是，兩人決賽判定為界內的關鍵一球也在圖案中，格外有意義。背標和外盒還有李洋與王齊麟簽名。

金酒表示，麟洋配紀念酒陳年年數5年、容量0.6公升、酒精度56度，每盒配售為新台幣3600元。為了讓更多鄉親分享麟洋配奪金榮耀，這次抽獎資格特別放寬，在東京奧運官方認定的結束日期，即2021年8月11日前年滿20歲，且設籍金門縣，就有機會抽中。

抽籤記者會30日上午10時在縣府多媒體室舉行，在李洋和王齊麟見證下，金酒以電腦亂數抽出3萬6000人。因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情限制，30日抽籤現場不開放民眾入場。中籤名單當天下午可在金酒官方網站查詢。

金門酒廠表示，當各界爭相與麟洋接洽合作之際，金酒早已洽談在先；尤其金門酒廠自2018年起即贊助李洋，陪伴李洋走過辛苦訓練時期，一路見證站上世界殿堂。

金門酒廠表示，支持在地優秀選手是企業責任，而李洋的奪金，不僅是台灣榮耀，更是金門之光的閃耀。除了前述紀念酒，金酒還計劃在9月推出58度750毫升「普飲版」麟洋紀念酒。