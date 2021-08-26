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高雄表揚體育有功者 謝宗庭陳映竹獲年度最佳男女選手

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市表揚體育有功人員「年度最佳女選手」陳映竹。圖／高雄市運發局提供
高雄市表揚體育有功人員「年度最佳女選手」陳映竹。圖／高雄市運發局提供

高雄市體壇年度盛典「體育有功人員表揚」，運動發展局今天公布74名傑出運動選手、優秀教練、裁判及體育團體、熱心體育、卓越貢獻的體育團體及個人獲獎。「年度最佳男選手」謝宗庭，在109年全民運動會健力項目硬舉及總和成績打破大會及全國紀錄；「年度最佳女選手」陳映竹在2017年世大運、109年全民運滑輪溜冰奪得雙金。表揚典禮9月3日在高雄國賓飯店舉行。

高雄市府配合年度九九國民體育日，表揚110年度體育有功人員。獲獎名單如下：傑出選手獎-朱宸加、吳姿燕、李佳勳、李秉翰、李靖昌、林以誠、林南勳、邱祐辰、徐安、凌佑旻、許小莉、許麗萍、張浩瀚、陳孟欣、黃品潔、黃周哲愷、黃奕翔、黃宸緯、傅意婷、鄭筑云、簡伊伶、謝宗庭、陳映竹。

績優教練獎-王源祥、阮世賢、吳汀原、邱英瑋、李柳慧、洪意明、馬一鳴、許素卿、張榮勳、張耀仁、曾春足、傅炳清、黃敬晉、黃麗芬、黃寶儀、楊欣穎、鄭宇舜、鄭紹宏、潘冠霖、蔡宛蓉、蔡景福、蔡振雄、劉超然、謝國芳、謝麗娟。

優秀裁判獎-李添焜、李福基、洪詮凱、郭忠義、郭家郡、陳昭彥、莊乃穎、楊景樺、鄧佩珊。

績優體育團體獎-三民高中棒球隊、大寮國中民俗體育隊、高雄市女子手球隊、高雄市特殊教育學校、瑞祥高中五人制足球隊、新莊高中男子網球隊。

熱心體育獎-朱文祥、江世豐、艾多美股份有限公司、邱朝雄、陳如妙、富邦人壽、蔡明義。

卓越貢獻獎-李德水、陳炳麟、許美智、黃文佑。

高雄市表揚體育有功人員「年度最佳男選手」謝宗庭。圖／高雄市運發局提供
高雄市表揚體育有功人員「年度最佳男選手」謝宗庭。圖／高雄市運發局提供

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