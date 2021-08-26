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高雄衝「百億青創城市」量能！帶動經濟效益與工作機會

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市青年局長張以理表示，高市對接中央青創貸款「直衝百億量能」目標將實現。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局長張以理表示，高市對接中央青創貸款「直衝百億量能」目標將實現。圖／高雄市青年局提供

高雄市政府青年局表示，依據財團法人中小企業信用保證基金最新統計，由經濟部所開辦的青年創業及啟動金貸款，高雄市達8101件，核保金額71.6億元，「案件數」與「核保金額」方面皆為全國第一。若加計由文化部、農委會及青年局自辦的青創貸款，年底高雄整體青貸總計額度可望上看百億元，青年人在高雄打拚出的經濟效益與工作機會都很可觀。

青年局長張以理表示，高雄是「青創友善城市」，會持續與各局處聯手做創業青年的靠山，提供資源媒合與輔導，在高雄實現「百億青創城市」目標。

「高雄青年是這座海洋城市拚搏性格的『最佳代言人』！」張以理說，核貸績效顯示高雄創業風氣興盛，青創業者普遍看好未來前景。根據經濟部的績效標準推估，高雄青年目前已透過中央青創貸款創造超過1.6萬個就業機會，占全高雄目前勞動力人口140萬的1.14%。本月經濟部已加碼青貸額度至600億，申請期限並順延至年底，在疫情持續趨緩下，預料會有更大一波創業風潮。

青年局表示，配合中央青貸加碼，由高雄市率先加碼至「全國最優」的300萬利息補貼方案，也會持續進行。「青年創業補助」則持續以不同型態加碼推動，如針對在高雄開業三年內店家、額度最高5萬元的「青創行銷補助」，以及與經發局聯手推動針對位於商圈、市場的青創店家所需開辦費與數位行銷，額度最高50萬元的相關補助等。更多青創資源細節，可上官網找出適合自己的補助工具，洽詢電話07-7995678分機2367，或於官方LINE（＠youth.kcg）提問。

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