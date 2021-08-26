影／防「傘兵鴿糞隊」 屏北高中設防鴿班級牌 不讓鴿停

位在屏東縣鹽埔鄉的國立屏北高中，校園生態豐富但卻飽受鴿害困擾，學生形容，鴿子多到太誇張，走廊的班級牌成為鴿子休憩地，班級牌下方，教室出入口都是鴿糞，樓梯還有鴿子羽毛散落，打掃很傷腦筋。屏北高中為防鴿害，感謝志鋼金屬大力協助，設計捐贈防鴿害班級牌，讓走廊與教室出入口的鴿糞問題得到解決，盼減輕師生清潔環境壓力。

「校園周邊鴿子數量初估上千隻，鴿子群聚造成環境汙染問題是場持久防治抗戰」，屏北高中校長林宏澤說，他每天清晨7點在校門口看學生上學，一抬起頭看到天空成群的鴿子，每群約有100到120隻，有些會朝學校附近養鴨場方向飛，有些會往里港方向，傍晚回到校園棲息地。

志鋼金屬總經理郭治華與校長林宏澤同是台南高工校友會，郭治華去年參訪屏北高中，從校長口中得知鴿子問題困擾全校，加上鴿子到處棲息，班級牌成為棲息地之一，一整晚下來，班級牌下的出入口都是鴿糞，他決定設計防鴿子站立的三角形外框班級牌，採不鏽鋼材質，班級牌以學校大腳地標為圖像，班級牌兼具防鴿與校園特色。

林宏澤說，防鴿子班級牌先製作兩面放置三個月實驗，鴿子不會去站，志鋼金屬共製作70個防鴿班級牌。

鴿子問題讓師生苦腦，屏北高中總務主任廖志漢說，設校五年後，校園開始出現鴿害，起初鴿子停留教學場域，操場、風雨球場、游泳池、教室走廊鋼樑，針對教學區域改善，鴿子接著移動到屋頂、建築物平台，開始第二階段防護措施。

廖志漢說，學校每年編10萬到20萬元，針對已架設防鴿網修復，或針對新增鳥類棲息地方防護，圖書館人文大樓是鴿害最嚴重，今年向教育部爭取一百萬元經費改善，設置隱形鐵窗、絆鳥繩、絆鳥刺等，不會傷害到鴿子，讓鴿子無法站立久留。

「鴿子羽毛掉落，排泄物像傘兵一個個往下墜」三年級學生賴芊卉形容，鴿子讓學生很傷腦筋，打掃有鴿糞、羽毛，有時還會掃到雙腳朝天的鴿子屍體，鴿子排泄物會透過空氣傳播細菌，容易導致細菌性腦膜炎。

「鴿糞在班級牌教室出入口，同學還被鴿糞滴到」，二年級邱鈺璋說，宿舍也很常看到鴿子屍體，有時候上課上到一半，鴿子突然經過教室旁，聲響超大聲。

二年級沈柏宇說，鴿子多到太誇張，走廊地板有很厚的鳥屎，有時想去看風景，發現欄杆上也有鳥屎；應屆畢業生丁柔萱、莊詠茹說，有時走在走廊上還會看到鳥蛋從屋頂掉下來。