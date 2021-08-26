快訊

退休教授每天送警衛小蛋糕：不希望孤獨死在家裡 沒有人知道

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／防「傘兵鴿糞隊」 屏北高中設防鴿班級牌 不讓鴿停

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏北高中校園生態豐富，但鴿子太多衍生清潔環境問題，教室班級牌也成為鴿子站立處所，導致教室出入口地板都是鴿糞，志鋼金屬獲悉後，研發防止鴿害班級站立牌。圖／屏北高中提供
屏北高中校園生態豐富，但鴿子太多衍生清潔環境問題，教室班級牌也成為鴿子站立處所，導致教室出入口地板都是鴿糞，志鋼金屬獲悉後，研發防止鴿害班級站立牌。圖／屏北高中提供

位在屏東縣鹽埔鄉的國立屏北高中，校園生態豐富但卻飽受鴿害困擾，學生形容，鴿子多到太誇張，走廊的班級牌成為鴿子休憩地，班級牌下方，教室出入口都是鴿糞，樓梯還有鴿子羽毛散落，打掃很傷腦筋。屏北高中為防鴿害，感謝志鋼金屬大力協助，設計捐贈防鴿害班級牌，讓走廊與教室出入口的鴿糞問題得到解決，盼減輕師生清潔環境壓力。

「校園周邊鴿子數量初估上千隻，鴿子群聚造成環境汙染問題是場持久防治抗戰」，屏北高中校長林宏澤說，他每天清晨7點在校門口看學生上學，一抬起頭看到天空成群的鴿子，每群約有100到120隻，有些會朝學校附近養鴨場方向飛，有些會往里港方向，傍晚回到校園棲息地。

志鋼金屬總經理郭治華與校長林宏澤同是台南高工校友會，郭治華去年參訪屏北高中，從校長口中得知鴿子問題困擾全校，加上鴿子到處棲息，班級牌成為棲息地之一，一整晚下來，班級牌下的出入口都是鴿糞，他決定設計防鴿子站立的三角形外框班級牌，採不鏽鋼材質，班級牌以學校大腳地標為圖像，班級牌兼具防鴿與校園特色。

林宏澤說，防鴿子班級牌先製作兩面放置三個月實驗，鴿子不會去站，志鋼金屬共製作70個防鴿班級牌。

鴿子問題讓師生苦腦，屏北高中總務主任廖志漢說，設校五年後，校園開始出現鴿害，起初鴿子停留教學場域，操場、風雨球場、游泳池、教室走廊鋼樑，針對教學區域改善，鴿子接著移動到屋頂、建築物平台，開始第二階段防護措施。

廖志漢說，學校每年編10萬到20萬元，針對已架設防鴿網修復，或針對新增鳥類棲息地方防護，圖書館人文大樓是鴿害最嚴重，今年向教育部爭取一百萬元經費改善，設置隱形鐵窗、絆鳥繩、絆鳥刺等，不會傷害到鴿子，讓鴿子無法站立久留。

「鴿子羽毛掉落，排泄物像傘兵一個個往下墜」三年級學生賴芊卉形容，鴿子讓學生很傷腦筋，打掃有鴿糞、羽毛，有時還會掃到雙腳朝天的鴿子屍體，鴿子排泄物會透過空氣傳播細菌，容易導致細菌性腦膜炎。

「鴿糞在班級牌教室出入口，同學還被鴿糞滴到」，二年級邱鈺璋說，宿舍也很常看到鴿子屍體，有時候上課上到一半，鴿子突然經過教室旁，聲響超大聲。

二年級沈柏宇說，鴿子多到太誇張，走廊地板有很厚的鳥屎，有時想去看風景，發現欄杆上也有鳥屎；應屆畢業生丁柔萱、莊詠茹說，有時走在走廊上還會看到鳥蛋從屋頂掉下來。

屏北高中表示，校方持續爭取經費施作原民大樓防鴿工程，還給師生免於禽流感、隱球菌與鴿糞汙染的學習環境。

屏北高中校園生態豐富，但是鴿子太多衍生出環境清潔問題，學校為了防治鴿害傷透腦筋。圖／屏北高中提供
屏北高中校園生態豐富，但是鴿子太多衍生出環境清潔問題，學校為了防治鴿害傷透腦筋。圖／屏北高中提供
屏北高中校園生態豐富，但鴿子太多衍生清潔環境問題，教室班級牌也成為鴿子站立處所，導致教室出入口地板都是鴿糞，志鋼金屬獲悉後，研發防止鴿害班級站立牌。記者劉星君／攝影
屏北高中校園生態豐富，但鴿子太多衍生清潔環境問題，教室班級牌也成為鴿子站立處所，導致教室出入口地板都是鴿糞，志鋼金屬獲悉後，研發防止鴿害班級站立牌。記者劉星君／攝影
屏北高中校園生態豐富，但鴿子太多衍生清潔環境問題，教室班級牌也成為鴿子站立處所，導致教室出入口地板都是鴿糞，志鋼金屬獲悉後，研發防止鴿害班級站立牌。圖／屏北高中提供
屏北高中校園生態豐富，但鴿子太多衍生清潔環境問題，教室班級牌也成為鴿子站立處所，導致教室出入口地板都是鴿糞，志鋼金屬獲悉後，研發防止鴿害班級站立牌。圖／屏北高中提供
屏北高中校園生態豐富，但鴿子太多衍生清潔環境問題，教室班級牌也成為鴿子站立處所，導致教室出入口地板都是鴿糞，志鋼金屬獲悉後，研發防止鴿害班級站立牌。記者劉星君／攝影
屏北高中校園生態豐富，但鴿子太多衍生清潔環境問題，教室班級牌也成為鴿子站立處所，導致教室出入口地板都是鴿糞，志鋼金屬獲悉後，研發防止鴿害班級站立牌。記者劉星君／攝影
屏北高中校園生態豐富，但是鴿子太多衍生出環境清潔問題，鴿子羽毛散落，學校為了防治鴿害傷透腦筋。圖／屏北高中提供
屏北高中校園生態豐富，但是鴿子太多衍生出環境清潔問題，鴿子羽毛散落，學校為了防治鴿害傷透腦筋。圖／屏北高中提供
屏北高中校園生態豐富，但鴿子太多衍生清潔環境問題，教室班級牌也成為鴿子站立處所，導致教室出入口地板都是鴿糞，志鋼金屬獲悉後，研發防止鴿害班級站立牌。圖／屏北高中提供
屏北高中校園生態豐富，但鴿子太多衍生清潔環境問題，教室班級牌也成為鴿子站立處所，導致教室出入口地板都是鴿糞，志鋼金屬獲悉後，研發防止鴿害班級站立牌。圖／屏北高中提供
屏北高中校園生態豐富，鴿子太多衍生清潔問題，校園建築空間平台成為鴿子棲息地，學校設置防護措施，原本是一整排鴿子站立，現在只剩下零星幾隻站立。記者劉星君／攝影
屏北高中校園生態豐富，鴿子太多衍生清潔問題，校園建築空間平台成為鴿子棲息地，學校設置防護措施，原本是一整排鴿子站立，現在只剩下零星幾隻站立。記者劉星君／攝影
屏北高中校園生態豐富，但鴿子太多衍生清潔環境問題，教室班級牌也成為鴿子站立處所，導致教室出入口地板都是鴿糞，志鋼金屬獲悉後，研發防止鴿害班級站立牌，開學前全面換置班級牌。圖／屏北高中提供
屏北高中校園生態豐富，但鴿子太多衍生清潔環境問題，教室班級牌也成為鴿子站立處所，導致教室出入口地板都是鴿糞，志鋼金屬獲悉後，研發防止鴿害班級站立牌，開學前全面換置班級牌。圖／屏北高中提供
屏北高中校園生態豐富，但鴿子太多衍生清潔環境問題，教室班級牌也成為鴿子站立處所，導致教室出入口地板都是鴿糞，走廊羽毛散落，志鋼金屬獲悉後，研發防止鴿害班級站立牌。圖／屏北高中提供
屏北高中校園生態豐富，但鴿子太多衍生清潔環境問題，教室班級牌也成為鴿子站立處所，導致教室出入口地板都是鴿糞，走廊羽毛散落，志鋼金屬獲悉後，研發防止鴿害班級站立牌。圖／屏北高中提供
志鋼金屬總經理郭治華（右）與校長林宏澤（中）同是台南高工校友會，郭治華去年參訪屏北高中，得知鴿子問題困擾全校，班級教室的班級牌成為棲息地之一，一整晚下來，班級牌下的出入口都是鴿糞，設計防鴿子站立的三角形外框班級牌，讓班級牌具防鴿與校園特色。左為總務主任廖漢忠。記者劉星君／攝影
志鋼金屬總經理郭治華（右）與校長林宏澤（中）同是台南高工校友會，郭治華去年參訪屏北高中，得知鴿子問題困擾全校，班級教室的班級牌成為棲息地之一，一整晚下來，班級牌下的出入口都是鴿糞，設計防鴿子站立的三角形外框班級牌，讓班級牌具防鴿與校園特色。左為總務主任廖漢忠。記者劉星君／攝影
屏北高中校園生態豐富，但鴿子太多衍生清潔環境問題，教室班級牌也成為鴿子站立處所，導致教室出入口地板都是鴿糞，志鋼金屬獲悉後，研發防止鴿害班級站立牌。圖／屏北高中提供
屏北高中校園生態豐富，但鴿子太多衍生清潔環境問題，教室班級牌也成為鴿子站立處所，導致教室出入口地板都是鴿糞，志鋼金屬獲悉後，研發防止鴿害班級站立牌。圖／屏北高中提供

禽流感

延伸閱讀

透天大樓牆面驚見16處外露鋼筋 內行揭這項「連結」用途

便便轟炸！《鴿子模擬器》Steam公開 化身超能神鴿統治人類世界

韓國瑜指沒給資源 吳敦義怒：我不了解 真的不了解

獨／銷毀走私貓非頭一回！ 這年貓、跳兔、狐獴等百隻遭難

相關新聞

影／防「傘兵鴿糞隊」 屏北高中設防鴿班級牌 不讓鴿停

位在屏東縣鹽埔鄉的國立屏北高中，校園生態豐富但卻飽受鴿害困擾，學生形容，鴿子多到太誇張，走廊的班級牌成為鴿子休憩地，班級...

曾經的台灣風景區「佳樂水」 因疫情變敗家公共造產

由前總統蔣經國命名的屏東縣滿州鄉佳樂水風景區，在70至80年曾是紅極一時的「台灣風景區一哥」，更締造鄉立公共造產的「金雞...

高市議會今最後一天 黃捷遇擱置發不了言 槓上藍營議員

今天是高雄市議會本會期最後一天，因仍有24件市府提案未審，今早藍綠黨團已先協商，希望能加速審查進度。一開始高市客委會2案...

高雄民間鬥士團體至議會陳情 要求別讓市民打高端疫苗

高雄民間鬥士團體今至高雄市議會陳情，要求高市府不該讓市民施打未經國際認證的疫苗，批評高端疫苗已造成多人猝死，但政府依舊我...

高雄表揚體育有功者 謝宗庭陳映竹獲年度最佳男女選手

高雄市體壇年度盛典「體育有功人員表揚」，運動發展局今天公布74名傑出運動選手、優秀教練、裁判及體育團體、熱心體育、卓越貢...

高雄衝「百億青創城市」量能！帶動經濟效益與工作機會

高雄市政府青年局表示，依據財團法人中小企業信用保證基金最新統計，由經濟部所開辦的青年創業及啟動金貸款，高雄市達8101件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。