金門觀光產業成「慘」業 縣府推以訓代賑助業者度難關

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府觀光處邀集觀光產業開會研商，近期將推出一系列觀光產業線上職訓課程，盼藉以訓代賑方式協助業者度過難關。圖／縣府提供
金門縣府觀光處邀集觀光產業開會研商，近期將推出一系列觀光產業線上職訓課程，盼藉以訓代賑方式協助業者度過難關。圖／縣府提供

受新冠肺炎疫情影響，金門觀光產業受到嚴重衝擊，5月起至8月的遊客人次大減，讓在地的觀光產業，直接變成觀光「慘」業，甚至傳出有業者撐不下去，想要去抗議，表達心聲；縣府觀光處表示，在疫情期間籌備推出一系列觀光產業線上職訓課程，盼透過以訓代賑方式協助業者度過難關。

觀光處表示，業者配合中央防疫政策已堅守一段時間，先前在8月20日已先行邀集金門縣旅行商業同業公會說明下半年度預計辦理活動，又於23日邀集金門的旅館業、旅行業、小客車租賃業、計程車客運業公會、遊覽車業及金門縣觀光協會，說明此次職訓內容，規劃由各公協會作為受理報名之窗口，並彙整業界上課需求，以符合學員實際所需，更能學以致用。

觀光處長丁健剛說明，此次課程共計規劃40小時，上課對象包含旅宿業(旅館業、民宿業)、旅行業、交通業(遊覽車客運業、租賃小客車業、計程車客運業)及導覽業(導遊、領隊、接待國旅工作者、解說員)，並納入各公協會角色。另為協助業者度過難關，只要一年內從事上述觀光產業並設籍本縣者，完訓將核發職訓津貼(每8小時給予新臺幣800元整)。

據了解，下半年度預計辦理活動包含有9月份烈嶼芋頭季、9-11月份高粱老街風獅爺文化季、10月份海洋藝術季、10-12月份老兵召集令、11月份獎勵遊客來金旅遊計畫以及12月份金沙陽翟-積沙城塔。

金門縣觀光處也說，近期旅遊業最關切的是機場入境旅客快篩政策以及台金航線班機調整情況，只要在快篩量能允許下，觀光處一定會將運輸量能提升至最大，觀光處知道產業間對政府施政仍有不同看法，為凝聚共識，進行當面溝通以減少不必要誤會，同時針對下半年觀光活動也準備好了。

縣府強調，目前Delta變種病毒在國外有擴大傳播趨勢，金門也不得不持續謹慎嚴防，只要觀光業者有具體共識，一定會適時為業者發聲。

金門 計程車

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