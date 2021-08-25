高捷未查出轉轍器警示原因 今約影響2千人次

高雄捷運今早尖峰時段7點18分，橋頭站轉轍器出現離線示警資訊，高捷緊急調整運行方式，約影響2千人次。下午4點前R22青埔站與R24南岡山站都採單線雙向模式，搭往R24南岡山站方向的乘客，需在R22青埔站依站務人員指示、步行至上行月台換車，班距約為15到20分鐘。R3小港站到R22青埔站採局部運轉，班距約8分鐘。

公共事務處處長王柏雁表示，事發當時正線橋頭下行方向的路段，有兩顆轉轍器發出離線示警的訊號，因此緊急改變運轉模式。但直至下午3點仍未找出轉轍器示警原因，因尖峰時段將至，下午4點改採大小迴圈的運行方式，縮短紅線的班距時間，正常運行班距約為4至6分鐘，調整後的班距約6至10分鐘。大迴圈為R3至R24，小迴圈為R3至R19。正線R3到R19站班距可維持5到10分鐘；R19到R24為10到15分鐘。高捷將於晚上續找示警原因。

通勤族鄭小姐表示，公司在橋頭火車站，今早有同事因此遲到。自己之前曾遇列車行進間走走停停，但高捷還算穩定，故障問題不嚴重。

受影響的車站為R22A橋頭糖廠、R23橋頭火車站和R24南岡山等3站，高捷緊急在網站發公告，要趕時間旅客選擇其他運輸方式。青埔站陳姓保全表示，上午上班時段發生狀況，許多乘客都問到底發生什麼事？也有人很著急直接離站換計程車。但協助旅客換車的狀況還不錯，多數人都可諒解。

高捷也表示，系統發出離線示警後，號誌的自動保護系統就會通知列車，如列車已經進入區間會自動停車；如果還沒有進入區間的話，就不會讓車子進去，所以行車是安全無虞的。